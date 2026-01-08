Heridos de gravedad dos hombres de entre 25 y 30 años por agresión con arma blanca en Carabanchel

Personal de SAMUR-PC desplazado a Villaverde para atender a la víctima - EMERGENCIAS MADRID

Dos hombres de entre 25 y 30 años de edad han resultado heridos de gravedad este miércoles por agresión con arma blanca en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado Emergencias Madrid.

En el suceso, que ha tenido lugar en torno a las 23.00 horas, Samur-Protección Civil ha atendido a dos varones jóvenes con heridas por arma blanca, localizados en la calle de Víctor Manuel Martínez y en Eusebio Moreno.

En concreto, uno de ellos presentaba una herida muy profunda en la cara y en el cráneo, inestable hemodinámicamente, y otro también sufría heridas en la cara y en el cráneo, además de en el brazo.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, ambos afectados han sido trasladados en estado grave y potencialmente grave a diferentes hospitales con preaviso hospitalario. La Policía Nacional se encarga de la investigación.