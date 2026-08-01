Hidratarse bien y descansar cada dos horas, entre las recomendaciones para afrontar viajes largos por carretera

Decenas de vehículos durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-1, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Samur-Protección Civil (Samur-PC) ha recordado una serie de recomendaciones de cara a afrontar los efectos de los viajes largos por carretera, más habituales en esta época del año, entre las que destacan hidratarse bien ante las altas temperaturas y descansar cada dos horas para combatir la fatiga.

Según ha indicado Samur en un post en la red social 'X', la fatiga es uno de los principales factores de riesgo asociados al conductor y está íntimamente relacionada con la siniestralidad, por lo que es recomendable parar cada dos horas, estirar las piernas y descansar para evitar su aparición.

Además, el calor es uno de los principales factores que provocan el cansancio. Por ello, Samur ruega evitar conducir en las horas centrales del día o, en caso de no tener otra opción, intentar mantener el vehículo bien ventilado.

"La Dirección General de Tráfico recomienda el climatizador en un rango de temperatura entre 21 y 23 grados. Mantente hidratado, bebiendo agua con frecuencia", han añadido en un vídeo explicativo.

Finalmente, han recordado no dejar nunca a niños, personas mayores ni mascotas en el interior del vehículo al detenerse y parar el motor, así como llamar inmediatamente al 112 ante cualquier incidente, procurando estacionar el vehículo en un lugar seguro, señalizándolo correctamente y facilitando su ubicación. "Prevenir, descansar y actuar con calma es clave para que tu viaje termine bien", han concluido.