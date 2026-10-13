Hispanidad 2026 cierra su sexta edición con más de 1 millón de espectadores

Espectáculo de luz y sonido con motivo de las Fiestas de la Hispanidad 2026, en la Plaza de Cibeles, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Un espectáculo piromusical gratuito con música y fuegos artificiales en la Plaza de Cibeles ha puesto el broc - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cerrado la sexta edición de Hispanidad 2026 con más de 1 millón de espectadores, "la mejor cifra de toda su historia" y "un incremento superior al 10% respecto a 2025".

Bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid', esta edición ha llenado "parques, plazas y espacios culturales" del 2 al 12 de octubre con más de 200 actividades programadas.

Según ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la música en vivo ha sido "la protagonista indiscutible", congregando a casi 700.000 personas en escenarios como Plaza de España, Plaza Mayor y la explanada multiusos de Madrid Río.

Entre "las actuaciones más aclamadas" están las de la Plaza de España con el concierto del cantante colombiano Sebastián Yatra este sábado o el de Marta Sánchez al día siguiente, con el venezolano Carlos Baute poniendo "el broche de oro a este espacio".

Además, por Plaza Mayor pasaron el legendario trompetista cubano Arturo Sandoval, la fusión de flamenco y jazz de Ibérica Suite, las melodías clásicas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam) o la gala flamenca del Corral de la Morería.

Por su parte, la explanada Multiusos de Madrid Río puso al público a bailar al son de la artista cubana Aymée Nuviola, los ritmos de Cimafunk o el arte de Lin Cortés y su banda, además del viaje rock de 091, entre otros.

LA GRAN CABALGATA POR LA GRAN VÍA MADRILEÑA

Otro punto a destacar de Hispanidad 2026 fue la Gran Cabalgata, que recorrió el 4 de octubre, por tercer año consecutivo, la Gran Vía madrileña ante más de 300.000 personas.

Por esta avenida principal desfilaron 15 carrozas con 4.500 participantes entre artistas, bailarines, patinadores, acróbatas, bandas de música o compañías de teatro. Participaron en el pasacalles delegaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Madrid y Estados Unidos, además de los territorios de Guam y las Islas Marianas del Norte.

Con Estados Unidos como país invitado, la programación de este año ha contado con numerosos actos homenaje y eventos dedicados a su influencia hispana. Así, el público ha podido disfrutar de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el ciclo Cine y Flamenco, dedicado a Carmen Amaya y Antonio el Bailarín y sus vivencias en los Estados Unidos, o de la experiencia NFL Culture Club Madrid, además de foros, conferencias y exposiciones.

Por otro lado, un año más ha habido espacio para el público familiar con espectáculos de clown, circo, magia, acrobacias o títeres en los Jardines del Palacio de Vista Alegre y el Parque de Santander, y el ya clásico espectáculo piromusical para celebrar el 12 de octubre en la Plaza de Cibeles, así como numerosas obras de teatro y espectáculos de danza.

Además, en Puente del Rey se ha organizado el festival mexicano Agave y Maíz, donde 50.000 personas degustaron "los mejores tacos", y la carrera Madrid corre en Español, en la que 5.000 corredores pasaron por lugares "tan icónicos" de la capital como el Parque del Oeste, la Plaza de España o la Casa de Campo.

Por su parte, la Plaza de Las Ventas colgó este lunes el cartel de no hay billetes con 23.000 entradas vendidas para presenciar el regreso a los ruedos del matador Morante de la Puebla.

A todo ello se une la iluminación de la fachada de la Real Casa de Correos el 11 y 12 de octubre, sede del Gobierno regional, con los colores de la bandera española con motivo del Día de la Fiesta Nacional, además de lucir en sus balcones las enseñas de los 22 países hispanohablantes y Estados Unidos, en su condición de invitado este año a Hispanidad 2026.