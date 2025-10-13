La Hispanidad cierra su quinta edición con una asistencia de 900.000 personas

Varias personas durante la Cabalgata de la Hispanidad, a 5 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hispanidad ha cerrado su quinta edición con un balance de asistencia de más de 900.000 personas a las más de 200 actividades que se han llevado a cabo entre el 3 y el 12 de octubre por distintos puntos de la capital bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'.

Esta cifra supera en 209.247 asistentes la edición de 2024, cuando los distintos eventos programados por la Comunidad de Madrid congregaron a 690.753 personas, un dato que se traduce en un 30% más de afluencia en la edición de 2025 respecto a la anterior.

"Ahora y siempre, esta es la casa de todos los acentos del español", ha destacado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en una publicación de la red social 'X'.

En su quinta edición, el festival ha contado con Argentina como país invitado y ha tenido como gran momento el concierto gratuito de Gloria Estefan, celebrado el 5 de octubre y al que asistieron unos 100.000 madrileños, que bailaron algunos de sus temas más emblemáticos, como 'Mi tierra', 'Conga' y 'Hoy'.

Durante el concierto, la cantante y compositora Nathy Peluso dio la sorpresa al subirse al escenario y acompañar a Estefan con el tema 'Chirriqui Chirri'.

Otro de los grandes eventos de la Hispanidad fue ese mismo día, en la Cabalgata, que en esta ocasión reunió en la Gran Vía madrileña a 3.265 personas procedentes de 23 nacionalidades de ambos lados del Atlántico. El evento ha contado con la presencia por primera vez de Filipinas y Estados Unidos.