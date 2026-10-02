Hispanidad llenará Puente del Rey de corredores y sabores mexicanos con 'Madrid corre en español' y 'Agave y Maíz'

Presentación del festival gastronómico y cultural mexicano Ágave y Maíz y subtitulo para la carrera Madrid Corre en Español - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispanidad llenará Puente del Rey de corredores y sabores mexicanos con la carrera 'Madrid corre en español' y el festival gastronómico 'Agave y Maíz', dos propuestas que coincidirán el fin de semana del 9 al 12 de octubre en Madrid Río y combinarán deporte, cocina mexicana, música en directo y actividades familiares.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado este viernes ambas citas junto al CEO y fundador de MadBlue, Luis Prieto, y la directora general de Casa de México en España, Ximena Caraza, dentro de la programación de Hispanidad 2026, que se desarrolla del 2 al 12 de octubre.

La carrera tendrá lugar el domingo 11 a las 10 horas, con salida y llegada en Puente del Rey y un recorrido de diez kilómetros por espacios emblemáticos de la capital. En esa misma explanada, el festival ofrecerá durante cuatro días una selección de gastronomía mexicana distribuida en 14 casetas, con diez restaurantes reconocidos con el Sello Copil, coctelería y destilados de agave.

Durante la presentación, Prieto ha explicado que la prueba madrileña nace con vocación internacional y con el objetivo de convertir el idioma compartido en una celebración que invite a participar de forma activa. "Pensamos en una carrera como hilo conductor que recorriese el mundo donde se habla español", ha señalado.

El fundador de MadBlue ha avanzado que el proyecto, bajo el nombre 'El mundo corre en español', prevé celebrar el próximo año una primera cita internacional en el estado mexicano de Jalisco, con la implicación de Guadalajara y Zapopan.

Asimismo, ha relatado que la unión de la carrera y el festival surgió al plantear con Casa de México la posibilidad de sacar a la calle la gastronomía de los restaurantes distinguidos con el Sello Copil y culminar la prueba deportiva con una celebración mexicana acompañada de mariachis y cumbia. "Estamos aquí y lo hemos hecho", ha destacado.

DIEZ KILÓMETROS CON MÚSICA Y UNA CARRERA INFANTIL GRATUITA

El recorrido de 'Madrid corre en español' pasará por la Puerta de San Vicente, Príncipe Pío, el Parque del Oeste, la calle Princesa y la Plaza de España. La prueba estará amenizada con música y espectáculos que representarán a los 21 países unidos por el español, con cumbia, son, flamenco y mariachis.

La cita contará con representación de países como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador e incluirá una carrera infantil gratuita, con distancias adaptadas a las distintas edades.

Además, la aplicación 'El mundo corre en español' permitirá sumarse de forma virtual desde otros países y compartir marcas y fotografías. De Paco ha destacado esta posibilidad como uno de los aspectos especiales de la iniciativa, al facilitar que los participantes se incorporen "corriendo desde el lugar en el que estén".

El consejero ha anunciado que acudirá a dar la salida de la carrera, aunque este año no completará los diez kilómetros. "Prometo hacerlo el año que viene", ha afirmado.

"QUE LA TORTILLA SEA BUENA, QUE LA SALSA SEA BUENA"

Por su parte, Caraza ha explicado que 'Agave y Maíz' reunirá a diez restaurantes reconocidos con el Sello Copil, una distinción concedida por Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía para avalar la calidad de la cocina mexicana.

La directora general ha defendido que la alta gastronomía no tiene por qué doler en el bolsillo, sino poner mimo a los ingredientes y las elaboraciones. "Cuando digo alta, no quiere decir que sea cara", ha precisado. "Que la tortilla sea buena, que la salsa sea buena, que el guiso sea bueno", ha añadido.

El festival, de entrada gratuita, ofrecerá tamales, tostadas y aguas frescas sin alcohol, además de coctelería de autor y una selección de destilados como mezcal, tequila, raicilla, bacanora y sotol. También se concederán premios al mejor taco, al mejor cóctel y a la mejor tostada.

"Los vamos a poner a comer y a bailar", ha afirmado Caraza, que ha detallado que la programación musical variará según los horarios, con propuestas para familias, mariachis y rock. Durante las cuatro jornadas habrá asimismo arte popular y actividades familiares.

La responsable de Casa de México ha planteado la cita como un encuentro abierto a todas las edades para compartir gastronomía y música. "La idea es que nos juntemos mexicanos, españoles a festejar", ha subrayado.

HISPANIDAD ASPIRA A SUPERAR EL MILLÓN DE ASISTENTES

De Paco ha señalado que ambas propuestas buscan "integrar deporte, cultura y gastronomía en una experiencia única de convivencia y celebración" y ha destacado la incorporación de la carrera a una programación que incluye música, exposiciones, historia y arte.

"Hispanidad es la fiesta de la Comunidad de Madrid, la fiesta de nuestra cultura, la fiesta de nuestra idiosincrasia y la fiesta de nuestra forma de ver el mundo", ha defendido el consejero.

En este sentido, ha indicado que la pasada edición reunió a más de 900.000 personas en el conjunto de sus actividades y ha expresado su confianza en superar esa cifra este año. "Estoy convencido de que vamos a superar el millón", ha afirmado.