La histórica Casa Palazuelo, en la calle Mayor, se reconvertirá en hotel con el 'sí' en solitario del PP

Vista de la sala durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid frente a su número dos en el grupo mun - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La histórica Casa Palazuelo, en el número 4 de la calle Mayor, se reconvertirá en hotel con el 'sí' en solitario del PP, la abstención de Vox y del concejal no adscrito Javier Ortega Smith y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

Se trata de un edificio firmado por Antonio Palacios y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter de monumento en 1997, uno de los primeros edificios comerciales y de oficinas de Madrid, que abrió sus puertas en 1921.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Ansaldo, ha defendido en el Pleno de Cibeles que no se trata de reducir el debate a si se está a favor o no de una actividad económica concreta sino en garantizar que "cualquier transformación preserve la autenticidad, la identidad y los elementos que justifican la protección" de este edificio "actualmente en funcionamiento" que "no se encuentra en estado de abandono o ruina que obligue a esta restauración".

"Para convertirlo en un hotel de cinco estrellas se harían algunas obras que transformarían el aspecto actual, como la construcción de una nueva escalera y un ascensor, obras en los patios interiores, intervenciones en la cubierta y en las terrazas y la eliminación de algunos elementos existentes", ha enumerado Ansaldo, que ha remarcado que la Casa Palazuelo "forma parte de la imagen histórica de la calle Mayor y del entorno de Sol como un espacio de comercio, de negocios y de visita".

El edil de Vox ha señalado que "defender su conservación no significa sólo preservar sus fachadas y escaleras. Significa también preservar en la medida de lo que sea posible la función histórica y la función urbana de lo que le dio sentido manteniendo la riqueza económica, comercial y empresarial que ha caracterizado el corazón de la ciudad". En definitiva, "el turismo está muy bien, pero no debe arrasar con todo y hacerlo hotel es privar a los madrileños de este emblemático edificio".

El socialista Antonio Giraldo ha cuestionado que en todos los plenos se traigan planes especiales para transformar un edificio en un hotel, además de que se justifique una actuación de interés singular "por su relevancia en la regeneración y revitalización del ámbito urbano donde se ubica". "¿Me puede usted decir cuál es el ámbito que hay que regenerar? Porque si hay un lugar más vital y más revitalizado y regenerado es precisamente ese", se ha dirigido al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

CASA COMERCIAL

Giraldo ha remarcado que se trata de un edificio que está "en buen estado y donde permanece el uso original para el que diseñó Antonio Palacios esta "casa comercial, un edificio con comercios, con oficinas, que se distribuyen en toda la edificación".

"Nosotros advertimos de que transformar este uso original, que está funcionando, que no es un uso decadente, que funciona bien, alteraba la declaración de BIC", ha declarado, tras pedir al Gobierno municipal que recapacitara su posición.

Desde Más Madrid José Luis Nieto ha lamentado un nuevo Plan Especial que "transforman edificios singulares de la ciudad de Madrid en hoteles de lujo", como "el edificio Metrópolis, Gran Vía 52, Pescaderías Coruñesas y hoy la Casa Palazuelo", siempre justificando en base a una actuación singular. "El patrimonio no es sólo el edificio, el continente, también es el uso y la actividad que tiene ese edificio. También es la historia que ha desempeñado en la ciudad", ha defendido.

A Más Madrid le resulta "paradójico que invoquen la protección patrimonial para justificar precisamente la desaparición de aquello que hace único a este edificio, que no está abandonado, no necesita ser rescatado mediante un hotel. Está lleno de vida y de actividad y con esta operación no sólo cambian un uso urbanístico sino que desaparecen decenas de actividades económicas como estudios profesionales, pequeños despachos, empresas, comercios".

"Allí donde antes había empresas, comercios y trabajo, ahora habrá habitaciones de hotel y no porque esa actividad haya fracasado sino porque el uso hotelero tiene una rentabilidad económica mucho mayor", ha diagnosticado Nieto, que ha condenado que "lo que van a hacer con la Casa Palazuelo es un nuevo mordisco al robo de la ciudad".

LOS COMERCIOS SE MANTENDRÁN EN EL ZÓCALO

El delegado Carabante se ha referido a "esta joya", que ha recibido el informe favorable de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a la preocupación por los locales comerciales, Carabante ha confirmado que se mantendrán en el zócalo comercial, de modo que habrá actividad terciaria de hospedaje y terciaria comercial.

Sí se ha distanciado de las críticas de la izquierda en cuanto a una supuesta proliferación de planes especiales con los que implantar el uso de hospedaje y, en todo caso, "rechazados de manera unánime" por Más Madrid y PSOE cuando mientras gobernaron "no hicieron lo mismo y aprobaron un Plan Especial en Hortaleza 88, que era de UGT, para convertirlo en hotel".