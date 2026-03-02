Un hombre de 50 años, en estado grave tras caerse del patinete eléctrico en Móstoles

Foto de archivo del SUMMA 112 - EMERGENCIA 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sanitarios del SUMMA 112 han atendido a un hombre en estado grave tras caerse del patinete eléctrico en el que circulaba en la calle Perseo (Móstoles).

El herido, de 50 años, ha sufrido un traumatismo cranoencefálico severo y ha sido trasladado al Hospital 12 de octubre, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A su llegada, los servicios médicos tuvieron que intubarle antes de su traslado en ambulancia. La Policía Local de Móstoles ya investiga el accidente.