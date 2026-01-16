Un hombre de 76 años resulta herido de gravedad tras sufrir un atropello en Parla

Servicios de SUMMA 112 atienden a un hombre herido de gravedad por un atropello en PArla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años de edad ha resultado herido de gravedad tras sufrir un atropello en el municipio de Parla, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso se ha producido sobre las 21.00 horas, momento en el que los servicios de emergencias han recibido un aviso de un atropello, en la calle Juan XXIII a la altura del número 5.

Han derivado inmediatamente la alerta al SUMMA 112 y a la Policía Local. Cuando los sanitarios han llegado al lugar, han constatado que se trataba de un varón que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una posible fractura de cadera.

El hombre ha sido estabilizado, entubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. La Policía Local ha tomado declaración al conductor del vehículo y está investigando lo ocurrido.