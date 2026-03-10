Un hombre se entrega a la Policía tras atrincherarse durante horas en su vivienda de Retiro con una espada

Archivo - Imagen de archivo de Policía Municipal de Madrid y personal de emergencias de la capital atendiendo un suceso - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años se ha atrincherado esta tarde con una espada de ceremonias en su vivienda en la calle Narciso Sierra, en el distrito madrileño de Retiro, hasta donde se han trasladado numerosos efectivos policiales y de emergencias para atender la situación.

El incidente se ha originado sobre las 14.30 horas de este martes, cuando la Policía Nacional ha sido requerida por una riña en el domicilio. A su llegada al lugar han logrado abrir la vivienda, momento en el que han salido dos personas pero una tercera, el propietario, se ha revuelto y ha vuelto a entrar.

Tras varias horas en el interior de la vivienda, sobre las 17.30 horas el sospechoso se ha entregado de forma voluntaria a la Policía Nacional. Durante la incidencia el atrincherado ha llegado a amenazar con lanzarse desde la ventana, por lo que los Bomberos de Madrid han colocado los colchones de emergencia para este tipo de situaciones.

Finalmente, los Bomberos y el personal sanitario de Samur-Protección Civil se han retirado del lugar del incidente sin llegar a atender a ninguna persona, según han desde Emergencias Madrid.

El suceso se ha saldado finalmente con la detención del propietario de la vivienda que se había atrincherado, así como de los dos inquilinos del piso. Los agentes ha incautado la espada, un modelo típico de ceremonias, han apuntado fuentes polciales.

Los hechos se han producido esta tarde a raíz de una posible discusión entre el sospechoso y sus arrendadores, con los que convivía en el domicilio, según informaciones adelantadas por el diario 'El País'.