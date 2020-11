El Hospital Gregorio Marañón contrata 17 camas de hospitalización y 3 de UCI en el hospital privado Beata Mariana

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gregorio Marañón ha informado este miércoles de que ha contratado 17 camas de hospitalización y 3 de cuidados intensivos en el Hospital Beata Mariana, un centro privado situado frente al hospital público perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

"Ante la situación de pandemia por la Covid-19 y el aumento de casos durante el mes de septiembre, con carácter extraordinario, el Hospital Gregorio Marañón contrató, por la vía de emergencia por un periodo de dos meses, 17 camas de hospitalización y 3 camas de Cuidados Intensivos en el Hospital Beata María Ana", han detallado desde el centro público.

El objetivo, según han indicado desde el Gregorio Marañón, era "mantener la atención sanitaria tanto a pacientes con infección por coronavirus como al resto de pacientes".

"Estas camas destinadas a pacientes con Covid-19 permiten equilibrar la demanda asistencial derivada de la segunda ola de la pandemia, facilitando que el Hospital Gregorio Marañón continúe prestando atención, como centro de tercer nivel, a otras patologías médicas y quirúrgicas, especialmente las de mayor complejidad", han precisado.

Asimismo, han señalado que "las camas contratadas se han mantenido ocupadas en todo momento", y han precisado que en ellas han sido atendidos 51 pacientes.

"La colaboración entre centros hospitalarios, tanto públicos como privados, es continúa ante una situación pandémica como la que vivimos y permite coordinar la asistencia de una forma más equilibrada", han argumentado.

No obstante, han agregado que se trata de una medida "de carácter extraordinario derivada de la pandemia por Covid-19", y han aclarado que "no se llevó a cabo por falta de personal", como han apuntado informaciones periodísticas, "sino para mantener la asistencia a los pacientes no Covid".