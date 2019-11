El Hospital Niño Jesús matizará sus polémicos consejos sobre los trastornos del sueño en niños

Publicado 25/11/2019 13:08:36 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autores de la 'Guía práctica para padres' sobre 'Trastornos del comportamiento de niños y adolescentes' publicada por el Hospital Universitario Niño Jesús han decidido "matizar" sus polémicas recomendaciones sobre los trastornos del sueño en niños pequeños.

El coordinador de la guía, Juan Casado, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que, sin cambiar las recomendaciones, que asegura que son adecuadas, han decidido "matizar" las frases que han sido cuestionadas para que el mensaje "se entienda mejor". Así, ha destacado que las críticas les van a servir para que el capítulo sobre el insomnio de los niños, que es el único que ha sido cuestionado, "se entienda mejor".

En concreto, la guía, presentada el pasado martes, plantea: "No acunes ni mezas a tu bebé para ir a dormir", "No le duermas en brazos", "No interpretes el despertar de tu bebé como hambre, sed o miedo", "Si se despierta no le cojas ni le des de comer, se acostumbrará a ello".

Estas son algunas de las recomendaciones más criticadas, entre las que se encuentra también la que asegura que "si al llevarle a su cama llora desesperadamente cada noche, déjale en su cuna o cama y sal del cuarto", porque "es teatro". "Espera al menos cinco minutos. Si al entrar se calla, no le cojas ni le hables, sal diciendo "ahora a dormir", prosigue el texto en este punto.

"Si se despierta cada noche y te reclama para que le duermas, déjale llorar 30 minutos. Después entra para comprobar que está bien, algunos vomitan del enfado. No le hables, no le cojas, sal de la habitación y dices 'ahora a dormir'. Así durante tres periodos de media hora. Antes del tercer día tu hijo no te reclamará, habrá aprendido a dormir sin tu ayuda", propone la guía como método, un método cuestionado por autores como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que ha manifestado en Twitter su profundo desacuerdo con el mismo, entre un gran número de tuiteros.

Además, más de 14.000 personas han firmado una petición en 'Change.org' firmada por el Centro de Estudios del Sueño Infantil (CESI), bajo la dirección de María Berrozpe y Rafaela López, en la que se pide al Hospital Niño Jesús que revise la guía y que pone de manifiesto también el "profundo desacuerdo" con las recomendaciones sobre el sueño de los más pequeños.

Este manual de 56 páginas que aborda 21 trastornos de comportamiento, como los celos, las rabietas, la anorexia, la bulimia, las autolesiones, la adicción a las nuevas tecnologías o el bullying, está escrito por dos médicos pediatras del Hospital Universitario Niño Jesús, Juan Casado y Raquel Jiménez, y una psiquiatra infantil del mismo centro, "uno de los hospitales con mayor prestigio y número de pacientes pediátricos de Europa".

Casado ha avanzado que las modificaciones van a afectar, por ejemplo, a la frase de "No acunes ni mezas a tu bebé para ir a dormir", para la que ha propuesto como nueva redacción "Intenta no acunar ni mecer a tu hijo para ir a dormir", al igual que plantea sustituir la de "No le duermas en brazos" por "Procura no dormile en brazos, mejor en la cuna".

Además, ha reconocido que una de las partes más cuestionadas es la que aconseja dejar llorar a los niños que se despiertan cada noche. "Esto lo vamos también a matizar", ha asegurado, y ha explicado que "cuando los niños pequeños o medianos se despiertan docenas de veces, después de semanas y semanas, la vida de los padres se convierte en un calvario". "Se produce una situación en la mamá o en el papá de estrés que altera claramente su vida, su vida laboral, su vida familiar", ha constatado.

Según Casado, "hay varias maneras de modificar eso". "Una manera, que es la que hemos puesto, es conductista, hacer que el niño adopte una conducta", ha precisado. "Hay otras maneras, todas son opinables, porque no existe ningún ensayo que compare un sistema de hacer que los niños duerman de corrido con otro", ha puntualizado.

Así, tras destacar que dos de los autores de la guía atesoran 40 años de experiencia tratando a niños y el tercero 30 años, ha explicado que se han basado en su propia experiencia para proponer el método que recoge la guía, y ha hecho hincapié en que "los autores de este capítulo tienen experiencia de muchos años de cuidar a las familias, no solo a los niños".

Asimismo, ha subrayado que tanto el hospital como los tres autores están "absolutamente en favor de que los niños tengan cubiertas sus necesidades afectivas". "El Hospital Niño Jesús es un hospital pro sonrisa", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que están "por cubrir las necesidades afectivas de los niños totalmente".

"ENSEÑAR A DORMIR A LOS NIÑOS NO ES UN MALTRATO, ES UN BUENTRATO"

Tras manifestarse a favor del colecho cuando los niños son pequeños --"no durante muchos años"--, ha negado que el método que se propone de dejar llorar a los niños durante tres periodos de media hora constituya un "maltrato" a los niños, al tiempo que ha matizado que "maltrato sería no ponerles los límites", pero que enseñar a dormir a los niños, "si no tienen problemas", en su cuna "no solo no es un maltrato, sino que es un buentrato, es una manera de enseñarles, queriéndoles".

"Estamos en contra de todo tipo de maltrato, pero esto que ponemos aquí no es un maltrato", ha aseverado Casado, quien ha recordado que el Hospital tiene una comisión de maltrato y los autores de la guía han investigado y publicado sobre el maltrato.

Asimismo, ha señalado que, tal y como dice la guía, el trastorno del sueño más habitual es el insomnio y que "la causa más frecuente es el no haber adquirido hábitos adecuados para dormir cuando el niño era más pequeño, en el segundo o tercer semestre de la vida", por lo que hay que "reeducarle" para dormir.

En esta línea, ha aclarado que los consejos están pensados "no para todos los niños, no para el que llora porque tiene hambre, tiene calor, tiene frío, tiene miedo, sino para los niños que tienen este trastorno del comportamiento para dormir" y "que se despiertan una y otra y otra vez por la noche sin razón, solo para que su mamá le tenga cogido, le acune, le hable... y cuando su mamá se mete en su cama a dormir, vuelve a llorar".

"Si no se tiene en cuenta el contexto, se desvirtúa, pero con estas matizaciones, puntualizaciones, va a quedar claro", ha agregado Casado, quien ha precisado que en los próximos días difundirán una "matización", que se recogerá en la versión online de la guía, pero no se va a editar una nueva versión impresa, y ha defendido la utilidad de la guía, que ha calificado de extraordinaria.

Entre las palabras elegidas para que "complementen" y "maticen" los consejos de la guía, Casado ha dicho que se incluirá que si se despierta el bebé "comprueba que tu hijo no tiene hambre, dolor, frío, calor o miedo", en lugar de la redacción actual: "Si se despierta no le cojas ni le des de comer, se acostumbrará a ello".