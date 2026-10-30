Los hospitales madrileños atienden a 98 pasajeros heridos y cuatro de ellos siguen en la UCI

Archivo - Fachada y zonas exteriores del Hospital de la Paz de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales madrileños han atendido a un total de 104 pasajeros heridos en el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Tolego), cuatro de los cuales están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En concreto, estas cuatro personas permanecen ingresadas en la UCI de los hospitales 12 de Octubre, Getafe, La Paz y Ramón y Cajal, según el balance facilitado por el Gobierno regional.

El más de un centenar de heridos han recibido asistencia sanitaria en los La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz y Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital de Villalba y Hospital Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Hospital de Alcorcón y Gómez Ulla.