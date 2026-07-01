Hospitalizados dos jóvenes en estado de inconsciencia por drogas en plena calle en Vallecas

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios del Samur-Protección Civil ha trasladado esta mañana al hospital a dos jóvenes de entre 20 y 25 años que se encontraban en estado de inconsciencia en plena calle por intoxicación con drogas en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos se han producido esta mañana sobre las 10.30 horas en las inmediaciones del número 34 del camino de Valderribas, frente bloque de pisos hasta donde el que se han trasladado los sanitarios para atender a los dos jóvenes intoxicados, informa Emergencias Madrid.

A su llegada al lugar, ambos varones se encontraban inconscientes en la vía pública, según han informado fuentes policiales. Uno de ellos ha sido intubado y trasladado con pronóstico grave al Hospital La Princesa, mientras que el otro a respondido al antídoto y ha sido trasladado al Gregorio Marañón.