Rubén de Eguía, durante la representación de una obra teatral. - TEATRO DE LA ABADÍA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hotel en Liubliana (Eslovenia), una conferencia sobre Narciso, unas manchas de sangre y unos furtivos encuentros sexuales con un desconocido son los ingredientes del intrigante monólogo 'La ira de Narciso', que se estrena este miércoles en el Teatro de La Abadía, donde trae de vuelta al presenta el mito de Narciso.

El texto del dramaturgo francouruguayo Sergio Blanco, "es un espectáculo, una propuesta, una partitura textual" en la que "se dan la mano" los temas vinculados "al 'eros' (los impulsos vitales del amor) y al 'thánatos' (la pulsión de la muerte)", tal y como ha expresado el director de la obra, Xavier Albertí, en declaraciones a Europa Press.

Consiste en el enfrentamiento entre "el deseo como creador de espacios de vida y espacios de tensión hacia la autodestrucción", ha explicado. Se trata de una representación que hace reflexionar a cada espectador sobre los "ecos interiores" de su "propia existencia".

A través de tres modos narrativos --narración, conferencia y confesión--, la obra aborda temas como la creación, la soledad, la muerte, la sexualidad, la adicción, la separación, la desesperanza, la belleza y el tiempo. Sobre las tablas, será Rubén de Eguía quien guíe al público en este viaje que recorre "el laberinto del 'yo' y del lenguaje", tal y como ha recogido La Abadía en un comunicado.

El propio Albertí ha descrito a de Eguía como "un gran cómplice" que ejercerá de "piedra angular de este montaje", con un tono a veces "detectivesco" y otras "más íntimo o confesional".

Esta producción del Teatro de La Abadía se enmarca dentro del Festival de Otoño y se interpretará en la Sala José Luis Alonso, donde permanecerá hasta el 6 de diciembre. Quienes deseen asistir podrán disfrutar de la obra de martes a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19.30 horas. SERGIO BLANCO, XAVIER ALBERTÍ Y RUBÉN DE EGUÍA

Sergio Blanco está considerado una de las voces más influyentes del teatro latinoamericano y europeo actual. Se formó en literatura clásica, a partir de la década del 2000 se consolidó como figura destacada de la dramaturgia internacional, y con su obra ha contribuido a definir y consolidar, en las artes escénicas, el género de la autoficción. Títulos suyos como 'Kassandra', 'El salto de Darwin', 'Tebas Land', 'El bramido de Düsseldorf', 'Tráfico' o 'Tierra', se han estrenado y representado por todo el mundo.

Albertí, por su parte, ha destacado a lo largo de su trayectoria como actor, dramaturgo, director y gestor teatral, pedagogo y compositor, aportando una mirada innovadora al ámbito de las artes escénicas. Ha sido director del Festival Grec de Barcelona (1996-1999) y director artístico del Teatre Nacional de Catalunya (2013-2021). Ha estado presente en La Abadía con numerosos y muy diversos espectáculos, como 'El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar', 'La corte del faraón', 'El maestro Juan Martínez que estaba allí', o 'En mitad de tanto fuego', donde ya dirigió a Rubén de Eguía.

Con esta última obra, de Eguía fue finalista en los Premios Max 2024 como mejor actor y obtuvo el Premio Godot 2024 a mejor actor. También ha trabajado con otros grandes directores de la escena como Lluís Homar, Andrés Lima, Álex Rigola, José María Pou, Josep María Flotats, Calixto Bieito... Ganó el premio Ercilla 2010 a Mejor Actor Revelación por el espectáculo 'La Vida por delante', que protagonizó junto a Concha Velasco. Otros títulos en los que ha formado parte del elenco son 'El principio de Arquímedes', 'Luces de bohemia', 'El juego del amor y del azar', 'El enfermo imaginario', 'Paraíso perdido', o 'LehmanTrilogy'.