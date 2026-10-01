Hoteles de Madrid piden recuperar la normalidad en Sol ante una acampada que "condiciona" la actividad económica

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampando en la Puerta del Sol para exigir soluciones para los problemas de la vivienda. El Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha hecho un llamamiento a las autoridades para que adopten las "medidas necesarias" para desalojar la Puerta del Sol y recuperar la "normalidad" en una zona clave en la que la actividad económica se está viendo "condicionada" por la acampada contra los desahucios y por la situación de la vivienda.

La AEHM ha incidido en su respeto a las reivindicaciones en el espacio público, si bien ha señalado que cuando estas afectan al funcionamiento normal de un "enclave tan importante" es necesario actuar para recuperar las condiciones de "seguridad, movilidad y limpieza y mantenimiento del entorno" que permitan la actividad habitual.

El entorno de la Puerta del Sol concentra una "importante actividad hotelera, comercial y turística" cuyo trabajo se está viendo "directamente condicionado por una situación que se prolonga sin un horizonte claro de finalización" y que está generando "afecciones y pérdidas para los negocios de la zona".

"Este punto de encuentro y referencia de la ciudad es uno de los espacios de mayor atracción para quienes visitan la capital y la situación prolongada que se está viviendo no solo dificulta el normal desarrollo de la actividad económica y comercial de su entorno, sino que también afecta a la imagen de Madrid como destino turístico", han remachado.

Para la AEHM, la Puerta del Sol "pertenece a todos", incluidos a quienes trabajan allí y a quienes desarrollan su actividad económica. Por tanto, exigen a las administraciones competentes a que adopten las medidas necesarias apra dar una solución a la situación actual.