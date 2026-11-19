El 'hub' de movilidad de las Descalzas reservará 50 de sus 295 plazas a residentes y comerciantes de la zona - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'hub' de movilidad de la céntrica plaza de las Descalzas de la capital reservará 50 de sus 295 plazas a residentes y comerciantes de la zona, además de contar con 30 plazas de recarga eléctrica, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha aprobado la licitación del contrato de concesión de servicios para la adecuación, modernización y explotación del nuevo hub de movilidad del antiguo aparcamiento bajo las plazas de las Descalzas y de San Martín. La actuación permitirá recuperar integralmente esta infraestructura mediante la reparación de sus patologías estructurales y la modernización completa de sus instalaciones.

La empresa que resulte adjudicataria asumirá las obras y las actuaciones sobre las instalaciones, cuyo presupuesto de ejecución asciende a casi 8,6 millones de euros. El plazo máximo previsto para la ejecución de los trabajos es de doce meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

La intervención tiene como objetivo garantizar unos niveles adecuados de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad del servicio, al tiempo que permitirá recuperar y modernizar el aparcamiento para su explotación como nuevo hub de movilidad.

MEDIO CENTENAR PARA RESIDENTES

El aparcamiento contará con un total de 295 plazas, de las que 235 serán para vehículos de rotación y diez para motocicletas. Además, por primera vez, se habilitarán 50 plazas de automóvil destinadas a residentes y comerciantes del área de influencia mediante abonos de 24 horas con reserva de plaza y una duración mínima de un año.

El precio máximo de estos abonos será de 160 euros mensuales, aunque las empresas licitadoras podrán presentar ofertas con tarifas inferiores, hasta un mínimo de 70 euros al mes. Podrán optar a ellos las personas físicas empadronadas en el área de influencia del aparcamiento y los comerciantes de la zona.

La instalación dispondrá de un mínimo de 30 plazas de recarga para vehículos eléctricos. El contrato contempla también la posibilidad de que las empresas licitadoras propongan plazas adicionales con puntos de recarga rápida de 22 kW y de 7,4 kW.

La concesión tendrá una duración máxima de 25 años, prorrogable por otros dos. La empresa adjudicataria deberá encargarse tanto de la ejecución de las actuaciones previstas como de la gestión y el mantenimiento del aparcamiento durante el periodo concesional.

Entre los criterios económicos figuran el canon inicial y el canon anual que abonará la concesionaria al Ayuntamiento, así como la tarifa que ofrecerá para los abonos de residentes y el número de plazas adicionales con puntos de recarga eléctrica.

Los pliegos establecen un canon inicial mínimo de 4,1 millones de euros y un canon anual mínimo de 171.000 euros, ambos susceptibles de mejora al alza por parte de los licitadores. También se valorarán las propuestas técnicas para la ejecución de las obras, el programa de desarrollo de los trabajos, las medidas de ahorro energético durante la construcción y la explotación y el modelo de gestión y mantenimiento de las instalaciones.