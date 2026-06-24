La huelga indefinida en la educación pública madrileña arrancará el 14 de octubre

Archivo - Varias personas durante la manifestación en apoyo de la educación pública, a 19 de abril de 2026, Madrid (España). Menos Lectivas, CGT y CNT, el Sindicato de Estudiantes y la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas convoca - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad de Madrid arrancará el 14 de octubre, según han acordado sindicatos y organizaciones de docentes en una asamblea que se ha celebrado en la tarde de este jueves.

El Auditorio Marcelino Camacho ha acogido una "gran asamblea unitaria" para votar los aspectos clave de la huelga indefinida acordada para el curso que viene, como la fecha de inicio, la tabla reivindicativa o la composición del comité de huelga.

Hace un mes, CC.OO y UGT anunciaban la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo escolar para responder al "deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales" del profesorado madrileño que, curso tras curso, se ha agravado sin que la Administración educativa haya adoptado medidas reales para revertirlo".

Esta movilización ha sido criticada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.

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