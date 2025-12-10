La huelga médica estatal obligó a cerrar 113 quirófanos y cancelar 6.000 consultas externas este martes en la Comunidad

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha avanzado este miércoles que la huelga estatal de médicos en protesta por el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio obligó a cerrar 113 quirófanos y cancelar 6.000 consultas externas en la región durante la jornada de este martes, primer día de las cuatro jornadas de paros que tendrán lugar en diciembre, y ha avanzado que, lógicamente, habrá un aumento de las listas de espera.

En declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha reiterado su apoyo a los trabajadores ante las cuatro jornadas de huelga convocadas en todo el país para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, durante las que se han establecido unos servicios mínimos en la región para garantizar la asistencia sanitaria.

"Estoy al lado de estos profesionales", ha remarcado la responsable de la Consejería en relación a la huelga liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y respaldada el sindicato médico madrileño Amyts en la región, ante un Estatuto Marco "lesivo y regresivo".

Cuatro jornadas que impactarán en las listas de espera sanitaria en la región, según ha recordado la consejera, que ha insistido en que la ministra de Sanidad, Mónica García, va a ser recordada por haber "traicionado" a sus compañeros de profesión.

En la misma línea, ha censurado que la responsable del Ministerio lance "bombas de humo" y "ataques gratuitos y viles" contra la Sanidad madrileña por una "obsesión absolutamente manifiesta" con la Comunidad de Madrid. "Se podría acordar de que existen otras comunidades autónomas para hablar de ellas", ha ironizado Matute, que ha recriminado a Mónica García que desvíe "la atención" en cuanto a sus responsabilidades sobre esta huelga.

En este sentido, ha insistido en que este Estatuto Marco "lesivo y regresivo" ha sido fruto de "un no trabajo" por parte de la ministra de Sanidad y muestra "una incompetencia manifiesta y una inhabilitación para gobernar". "Si dice que no es su competencia que cierre el Ministerio y que nos ahorren sus sueldos y deshacer todos sus entuertos y además tener que aguantar todos sus disparates", ha subrayado Matute.

En este marco, ha apuntado a la necesidad de garantizar "la viabilidad técnica jurídica y económica" para la reforma del Estatuto Marco y, en este sentido, ha instado al Ministerio a hablar con el Ministerio de Función Pública, "porque se va a tocar" el Estatuto Básico del Trabajador, y con el Ministerio de Hacienda, "para tener una memoria económica realista".

También en este marco, la consejera madrileña ha vuelto a "exclamar en el desierto" para pedir a la ministra que homologue a los extracomunitarios para paliar el déficit de profesionales en el Sistema Nacional de Salud, con casi 50.000 médicos y 3.000 enfermeras que se podrían beneficiar en toda España.

"Van a faltar 45.000 médicos", ha lamentado Matute, que ha apuntado que además no se permite a la Comunidad de Madrid aumentar las plazas MIR. También ha cargado contra una "sanidad infrafinanciada" en la que el Gobierno central "ha quitado uno de cada dos euros". Mónica García, ha insistido, "tiene mucho trabajo por delante".