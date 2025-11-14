Huelga de trabajadores de Julián de Castro afectará desde el lunes a varias líneas de autobús de la zona norte

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una huelga convocada por trabajadores de la empresa Julián de Castro, del Grupo Avanza, afectará desde el próximo lunes día 17 a varias líneas de autobús interurbano que conectan la zona norte de la región y dan servicio a más de 85.000 habitantes.

Una medida con la que los empleados de esta compañía, unas 160 personas, quieren denunciar el incumplimiento de convenio colectivo, exceso de jornadas y desigualdad laboral. Desde la Comunidad de Madrid se han establecido servicios mínimos de hasta un 80% para garantizar la movilidad esencial en los municipios afectados.

La huelga afectará especialmente a los municipios de Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Las Rozas, Majadahonda y Collado Villalba, con una población conjunta de más de 85.000 habitantes. En concreto, las líneas afectadas son la 630, 631, 632, 633, 634, 635, las urbanas de Torrelodones L1, L2, L4, L5 y el servicio especial SE6 de interurbanos.

Los paros están previstos los días 17 y 18 y 24 y 25 de noviembre, en horario de 5.30 a 9.30 horas. Para estas cuatro jornadas, los servicios mínimos están garantizados en un 80%, han informado a Europa Press desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

En caso de no llegar a un acuerdo, los paros se prolongarían a lo largo del mes de diciembre. En este caso, tendrán lugar los días 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26 y 29, en horario matinal de 5.30 a 9.30 y, de tarde, de 18.00 a 21.00 horas. En el primer tramo se mantendrán los servicios mínimos del 80% y para el vespertino, serán del 45%.