Un huerto, una biblioteca o un mercadillo solidario: así es el Centro Santa María de la Paz para personas sin hogar

La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, visita el huerto del centro para personas sin hogar Santa María de la Paz. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un huerto urbano, una biblioteca, un mercadillo solidario o una cantina forman parte de las instalaciones del Centro Santa María de la Paz, una residencia para personas sin hogar situada en el distrito madrileño de Hortaleza y perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Además, sus usuarios, todos hombres "en riesgo grave de exclusión social" y por lo general, mayores de 55 años, participan en talleres ocupacionales de informática, pintura y lectura, adaptados a sus necesidades y orientados al desarrollo de habilidades sociales.

El centro dispone de 98 plazas, de las que 86 están destinadas a personas en situación de exclusión social y 12 a quienes atraviesan procesos de convalecencia, padecen enfermedades graves que requieren tratamiento o precisan cuidados al final de la vida. La unidad funciona en coordinación con los profesionales del Centro de Salud de Sanchinarro.

En concreto, la directora técnica del centro, Sara Dorado, ha explicado, en declaraciones a los medios, que en el centro viven personas que llevan mucho tiempo en la calle, con un envejecimiento prematuro, múltiples patologías de salud en la mayoría de los casos, sin apoyo familiar o que no cuentan con recursos suficientes para poder vivir de manera independiente y necesitan un sitio de carácter residencial donde estén acompañados por profesionales que les ayudan a desarrollar su día a día "de manera digna".

"Nosotros ofrecemos alojamiento, desayuno comida y cena, atención a necesidades básicas y el acompañamiento por parte de profesionales para tratar temas relacionados con el desarrollo personal o la participación en la vida comunitaria", ha detallado.

En este sentido, ha señalado que estas personas vienen de situaciones de "mucho aislamiento" y por ello, les ofrecen una atención integral para acompañarles en esta etapa de su vida.

UN ESPACIO ABIERTO AL BARRIO

Más allá de la atención residencial, Dorado ha destacado que el centro está abierto "a la comunidad", es decir a todos los vecinos del barrio, así como a otras entidades sociales, públicas o privadas que trabajan con temas de sensibilización.

Entre las instalaciones, cuentan con un huerto urbano --que pueden utilizar los vecinos-- de casi 50 parcelas en las que asoman cebollas, tomates, pimientos, berenjenas, calabazas o plantas aromáticas. Además, instalan un mercadillo solidario que se abre el primer domingo de cada mes con productos tanto del huerto como de donaciones de vecinos.

En líneas generales, en el centro se atiende a personas que ya "no pueden recuperar esa normalidad" de vida como es encontrar una casa, un trabajo o reinsertarse en la sociedad a través del trabajo y de la vivienda. "Aquí sí que pueden recuperarse como personas que pueden volver a relacionarse y que pueden volver a encontrar otras ganas de vivir", ha remarcado Dorado.

"EL CENTRO ME HA SALVADO MÁS QUE LA VIDA"

Uno de sus usuarios, Abraham, de 62 años y procedente de Perú, resalta a los medios mientras está sentado en un banco que el centro le ha salvado "más que la vida". Este hombre lleva en el centro cinco años y vino de Perú hace 10 años para ayudar a su ex mujer que cuidaba a su hija que tiene problemas de salud mental. Además, recuerda que su hija mayor murió.

Después de estar en la calle tras quedarse sin dinero y deambular buscando comida en comedores sociales, Abraham volvió a rehacer su vida en este centro con la ayuda de sus profesionales que hasta, según cuenta, le cambiaron el humor.

Entre otras actividades, este hombre realiza labores de jardinería, trabajos sociales, deporte o asiste a la biblioteca del centro, sin olvidar su rutina de los domingos que es ir a visitar a su hija.

El centro también le ha salvado la vida a Kevin, un hombre que vino de Irlanda hace 26 años y que está en tratamiento por neumonía. "Trabajaba muchos años en hostelería y al enfermar no podía trabajar y vine al centro hace cinco meses", detalla.

Este hombre de 54 años perdió más de 20 kilos al enfermar y llegó a estas instalaciones sin poder casi caminar. Ahora asegura que está "muy bien" y participa en todas las actividades del centro como la jardinería o la biblioteca. Según uno de los profesionales, su evolución es favorable y se espera que pueda recuperarse de la enfermedad.

UN AUMENTO DE PLAZAS A LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS

Por otro lado, Dorado ha destacado que las plazas de la unidad de cuidados paliativos y convalecencia son "muy pocas" porque requieren de "unos medios económicos y humanos importantes".

A pesar de ello, la Comunidad de Madrid ha informado este viernes que aumentará estas plazas en los próximos meses para atender estos procesos de final de vida y situaciones de convalecencia puntuales por un accidente, una intervención quirúrgica o porque alguien está a en un proceso oncológico que requiere un tratamiento puntual.

"Nos enfocamos al cuidado de las personas en estas situaciones, personas que no tienen familia, que no tienen entorno familiar donde vivir estas situaciones de enfermedad y aquí les ofrecemos atenderles como si fuéramos su familia", ha concluido.

La financiación del centro está contemplada en el convenio de Atención Social Primaria suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para la prevención de la exclusión social.