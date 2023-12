La Húngara: "Gracias a C.Tangana me han dado un poco de sitio después de 20 años. Siempre me ha faltado reconocimiento"

Defiende el homenaje "con tanto dolor y credibilidad" de Rosalía en los Grammy Latinos: "Por un momento se me olvidó cómo cantaba Rocío Jurado"



MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras una carrera de más de dos décadas sobre los escenarios, Sonia Priego, más conocida como La Húngara, reconoce con cierto 'quejío' flamenco que ha sido la colaboración con el artista madrileño C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' (2020) --en la que también participó El Niño de Elche-- la que la ha colocado en un lugar destacado en la música en español pese a su dilatada carrera.

"Gracias a la colaboración con él se me ha dado un poco de lugar y un poco de sitio después de 20 años trabajando a piñón, con toda la pasión del mundo y todo el arte del mundo", ha lamentado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reconocido que ha sido de Antón Álvarez, nombre tras el que se esconde el célebre 'El madrileño', del artista que más ha aprendido.

"Estoy muy agradecida a mi madrileño. El día que escriba mis memorias va a tener un capitulo muy especial. Él y su madre, son gente que quiero mucho", ha subrayado la cantante sevillana, quien este domingo, 17 de diciembre, se subirá a las tablas del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial para ofrecer un concierto enmarcado en la programación cultural navideña de la Comunidad de Madrid.

Allí compartirá con el público las canciones más señeras de su carrera, así como las actuales, incluido ese 'Tú me dejaste de querer', ha avanzado. Una actuación "muy variada" en la que alternará rumba, pop y flamenco, sin olvidar los villancicos en estas fechas tan señaladas.

Aunque reconoce que lo que ella hace es "música comercial", reivindica el flamenco del que bebe, un género que la intérprete de Écija ha escuchado "toda la vida". "Sé cantar por soleá, por bulerías... hago música comercial pero no dejo de hacer flamenco porque es lo que he escuchado toda la vida. Mis quejíos son flamenco, sueno flamenco", ha defendido La Húngara, quien explica que en su coche pueden sonar tanto Karol G como La Paquera de Jérez o Camarón.

En este sentido, y aunque subraya que no le agrada la polémica, ha reivindicado que "guste más o menos" su música, "lleva ahí 20 años sonando", desde que en 2001 editara su primer álbum, 'A Camarón', por lo que lamenta que "siempre" le haya faltado "ese pequeño reconocimiento" que ahora siente haber conseguido merced a "un genio" como C. Tangana.

Sonia Priego defiende la pureza de aquellos cantaores que se hicieron un nombre "por derecho" como Camarón de la Isla o José Mercé, pero también los nuevos estilos que le imprimen artistas urbanos que conectan con un público diferente, contribuyendo así a extender aún más el flamenco.

EMOCIONADA CON LA ACTUACIÓN DE ROSALÍA

Es el caso de Tangana, pero también de Rosalía, cuya interpretación del 'Se nos rompió el amor' en la gala de los Grammy Latinos celebrada el pasado mes de noviembre en Sevilla la "emocionó", admite.

"Rocío Jurado es Rocío Jurado, es eterna, como Lola Flores o María Jiménez, pero la interpretación de Rosalía fue muy acertada", defiende, al tiempo que apunta que la artista catalana lo cantó en un momento de su vida "en que le venía como anillo al dedo".

"Lo cantó, lo sintió y lo hizo suyo, tiene mucho mérito", subraya, al tiempo que asegura que su actuación evidenció "tanto sentimiento, tanto dolor y credibilidad" al cantarle "al amor y al desamor" que se "emocionó" y se metió "en su cuerpo". "Se me olvidó por un momento cómo lo hacía Rocío Jurado", ha sentenciado.

'Loca', 'La niña bonita', 'Mi niño Manuel', 'Déjame volar', 'Me duele el corazón', 'Achilipu' o 'Tengo que impedir esa boda' son algunos de los títulos que se escucharán este domingo en San Lorenzo de El Escorial.

Con su single 'Loca' (2009), precisamente, La Húngara alcanzó las 20.000 unidades vendidas, convirtiéndose en disco de oro y permaneciendo más de tres meses en la lista de los más vendidos de España. A finales de 2020, el mismo año de su colaboración con C. Tangana, veía la luz 'Mi niño Manuel', dedicada a su primer nieto y en cuya interpretación colaboró su hija Lauri, 'La Hungarilla', madre del retoño.

SU NIETO MANUEL, SU DEBILIDAD

Un pequeño por el que la artista reconoce su debilidad y que junto con su madre es responsable de que, en estas fechas, La Húngara haya recuperado la ilusión por la Navidad tras la pérdida de su padre y su hermana.

"La Navidad dejó de tener el color que tenía, luego mi Lauri fue mamá y vino Manuel. No hay ni una vez que me suba al escenario a cantar su canción sin que me haya emocionado. Mi manuel trajo a mi casa una alegría que nos hacía muchísima falta", defiende esta joven abuela de 43 años.

'Tengo que impedir esa boda' es otro de los himnos que no pueden faltar en uno de sus conciertos, un éxito que va ya camino de los tres lustros desde que vio la luz en 2009 y que "no deja de estar de moda" porque "da mucho juego", sostiene, y porque ella lo hizo suyo con su carácter "peliculero" para narrar la historia de esa mujer que conspira con una amiga a fin de impedir el enlace de su ex.