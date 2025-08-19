Huye de la Policía Municipal a 170 km/h por la A-3, se empotra contra la mediana y da positivo en alcohol

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo ha sido interceptado por agentes de la Policía Municipal de la Comisaría de San Blas cuando trataba de huir a 170 kilómetros por hora por la A-3, donde acabó empotrándose contra la mediana y dando dio positivo en consumo de alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas del pasado día 10 cuando efectivos de la Policía Municipal que realizaban labores de seguridad detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad por la Avenida de Moratalaz, ha informado a Europa Press un portavoz de este Cuerpo.

Tras darle el alto, el conductor y único ocupante del turismo hizo caso omiso de las advertencias y emprendió la huída, en el transcurso de la cual llegó a circular a 170 km/h por la citada avenida y la autovía A-3.

La patrulla de la Policía Municipal le persiguió, manteniendo una distancia de seguridad de unos 30 metros, hasta que el vehículo se salió de la vía y se empotró contra la mediana de la A-3 a la altura de la salida 4, sentido norte.

El vehículo impactó con la parte izquierda de la mediana y acabó empotrado en la parte derecha. Al lugar acudieron agentes de la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal, que le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, con resultado positivo de 0,63 mg/l.

Asimismo, los efectivos policiales localizaron al conductor una navaja en el bolsillo del pantalón. El hombre fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón debido a las lesiones sufridas.

El conductor está investigado por un delito contra la seguridad vial y emplazado para juicio rápido.