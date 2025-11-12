Identificado en Usera un hombre con órdenes de alejamiento que guardaba la pulsera antimaltrato en el bolsillo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal localizaron el pasado 8 de noviembre durante una inspección a un local de ocio en el distrito de Usera a un hombre sobre el que pesan dos órdenes de alejamiento que guardaba su pulsera de localización permanente manipulada en el bolsillo, ha informado la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando los agentes se trasladaron a primera hora de la mañana hacia un local de ocio situado en la calle Amor Hermoso para realizar una indagación junto a miembros de Inspección de Trabajo en el marco de un dispositivo motivado por quejas vecinales por peleas y altercados en la zona.

Durante la inspección, los agentes observaron cómo un individuo trataba de salir del local sin ser identificado. Sin embargo, este varón de 36 años y nacionalidad peruana fue interceptado por los policías, que en el cacheo preventivo localizaron en su bolsillo una pulsera de localización cortada por la correa.

Preguntado por el motivo de que el dispositivo se encontrase en esas condiciones, el sospechoso manifestó que se le había roto en el trabajo. En este momento los agentes municipales procedieron a su filiación, comprobando que sobre él pesan dos órdenes de alejamiento en vigor por parte de dos mujeres, ambas en Getafe.

Ante el riesgo que la manipulación del dispositivo podía suponer para la integridad física de las víctimas, los policías remitieron las actuaciones a la autoridad judicial, que determinará las medidas a adoptar. Fuentes policiales precisan que no fue detenido al no poder acreditarse si había alterado el dispositivo o incumplido las medidas judiciales.