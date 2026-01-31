Una iglesia evangélica de Madrid se traslada al río Moldava de Praga a través de un espectáculo de luces y música clásic

Una iglesia evangélica de Madrid se traslada al río Moldava de Praga a través de un espectáculo de luces y música clásica - FEVER

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Madrid - Friedenskirche, ubicada en el paseo de la Castellana, se transforma hasta el 19 de abril en un escenario inmersivo con 'FLOW', un espectáculo de luces y música que invita a viajar por el río Moldava de Praga (República Checa).

Este espectáculo multisensorial fusiona la música clásica con la innovación digital. Para ello, se ha reinventado el poema sinfónico 'La Moldava', obra del compositor checo Bedrich Smetana, inspirado en el río homónimo que atraviesa la ciudad de Praga. Esta nueva composición ha sido posible gracias a la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Praga.

Todo ello, mientras las paredes del templo se convierten en las pantallas sobre las que se proyectará un 'videomapping' bajo la dirección creativa de Projektil. Para hacerlo posible, se ha realizado un trabajo de medición y mapeado de toda la estructura, con el objetivo de que las imágenes se integren con precisión en la arquitectura de la iglesia. De este modo, durante 30 minutos, el público se sumergirá simbólicamente en el río Moldava a través de siete momentos que recorren su trayecto.

La protagonista de esta actuación es la naturaleza, de ahí que en las proyecciones aparezcan animales, bosques, paisajes y el río. De este modo, el objetivo de la representación es que los visitantes reconecten con la fuerza y la belleza del ecosistema.

El project manager de 'FLOW', Sergio Medina, ha expresado en declaraciones a Europa Press que la mejor palabra que define el show es "contraste". Así, ha explicado que hay dos partes durante el espectáculo, la primera "más tranquila y calmada, con música clásica", en la que aparecen animales, vegetación y personas que visitan el río. "Todo es felicidad", ha señalado Medina, algo que cambia en la cuarta proyección cuando empieza la etapa "más movida".

DESDE EL NACIMIENTO HASTA SU LLEGADA A PRAGA

El viaje comenzará con 'Los manantiales', una pieza que representa el nacimiento del Moldava en la montaña. La travesía continuará con 'A través del bosque', que combina música orquestal y sonidos electrónicos para acompañar el paso del río por zonas en las que la naturaleza muestra su lado más salvaje. Después, el recorrido dará paso a 'La celebración en la orilla', un pasaje en el que sonará música folclórica.

Sin embargo, la escena cambiará con 'Noche mágica' que se centrará en el baile de las ninfas bajo la luz de la luna y al son de la música del arpa. Pero, la calma se verá interrumpida por 'Rápidos', un tramo marcado por los cambios de iluminación y por música electrónica. El paseo continuará con 'El orgulloso Moldava', una fase en la que se mostrarán proyecciones de los paisajes y ciudades que rodean el río a su paso. Para terminar, 'El gran final' pone el broche de oro a la experiencia tras el encuentro del Moldava con el Elba.

"La última parte vuelve a ser más tranquila, se pueden ver las luces y los puentes de la ciudad de Praga. Además, durante las siete etapas hay un pez específico que sigue el curso del río hasta llegar a la capital", ha indicado uno de los responsables del proyecto.

PRECIOS Y HORARIOS

El espectáculo podrá disfrutarse hasta el 19 de abril con sesiones de miércoles a domingo y horarios amplios que varían según el día. Los miércoles y jueves, las sesiones van de 16.45 a 20.30 horas; los viernes, de 16.45 a 22.00 horas; los sábados, desde las 12.15 hasta las 22.00 horas; y los domingos, de 15.15 a 21.15 horas.

En cuanto a los precios, la entrada general, dirigida a mayores de 13 años, tiene un coste de 10,90 euros; mientras que el ticket infantil, para niños de entre 5 y 12 años, cuesta 7,90 euros. Además, tanto la entrada senior, para mayores de 60 años, como la de estudiantes cuenta con una tarifa reducida de 8,90 euros. También se ofrece una tarifa especial para grupos de al menos seis personas con un coste de 8,90 euros por asistente.

En concreto, estas son los precios correspondientes al asiento regular pero existen otras opciones como el asiento premium puff, que tiene un coste de dos euros más que el sencillo. Además, hay otra modalidad, disponible únicamente para titulares de la tarjeta Mastercard, denominada Mastercard Priceless Experience con un coste de 12,90 euros. Las entradas no incluyen gastos de gestión y pueden adquirirse a través de la plataforma Fever o en la taquilla del recinto.

'ENLIGHTEMENT' Y 'GÉNESIS', TAMBIÉN EN FRIEDENSKIRCHE

No es la primera vez que Friedenskirche acoge este tipo de producciones. Este enclave madrileño ya fue escenario de otros espectáculos de Eonarium como 'Enlightenment', inspirado en 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, o 'Génesis', un recorrido por la luz, el agua, la tierra y las plantas como metáfora de los primeros días de la creación.

Así, tras su paso por distintas ciudades de España y otros puntos del mundo, FLOW propone una forma distinta de acercarse a la música clásica. Su planteamiento busca facilitar una experiencia en la que convivan tanto aficionados como quienes se acercan por primera vez a este repertorio.