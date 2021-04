Iglesias dice que las amenazas que ahora reciben son graves porque "hay lobos solitarios que se pueden activar"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que las amenazas que ahora reciben, a diferencia de las que recibían hace dos años, son graves porque se han detectado "lobos solitarios que se pueden activar en cualquier momento", por lo que ante estas circunstancias "toca protegerse y actuar de otra manera".

En una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, Iglesias ha señalado, respecto a unas declaraciones realizadas hace unos años en los que apostaba por no dar publicidad a amenazas y no caer en el víctimismo, que ahora sí las hacen públicas porque su dimensión ha cambiado. "No es lo mismo las amenazas que recibíamos hace dos años, que no tenían posibilidad de hacerse ciertas o las del últimos años", ha apuntado.

Respecto a los escraches que defendían sobre algunos políticos hace unos años, el líder de Podemos ha indicado que el que hicieron a la entonces vicepresidenta del Gobierno de España Soraya Saéz de Santamaría "duró 20 minutos y ocurrió una vez, con despliegue enorme de Policía y detenciones".

Algo que contrapone a lo que le ocurre a él en su chalé de Galapagar, donde ha denunciado que sufre acoso "todos los días desde hace un año", y por los que un ultraderechista ha sido condenado a una orden de alojamiento de su casa, un individuo que otro día en Vallecas se hizo una fotografía con un antidisturbios, por lo que ha pedido a este agente que le pida disculpas a él y a su familia.

"Lo que se ha hecho en el último año no tiene precedentes, con dispositivos mediáticos de bulos y una campaña de deshumanización. Hicieron lo que no estaba escrito para que no entrara en el Gobierno central pero luego la estrategia ha sido de acoso y derribo contra Unidas Podemos. A partir de ahí se inventaron bulos, inventaron que había una falta de legitimidad, nos llamaron asesinos, etcétera. Pues claro que se pueden dar circunstancias de amenazas", ha añadido.

Sobre las cartas con balas a su nombre y amenazas de muerte que le han envidado, el secretario general de Podemos ha indicado que son peligrosas porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no te llama por cualquier tontería". "Recibimos muchas amenazas pero en estas hay elementos que les hacen estar preocupados", ha apuntado sin querer dar más detalles.

Pablo Iglesias ha atribuido esta amenazas a la "impunidad" frente a la ultraderecha. "Si los fascistas se sienten impunes, ocurre lo que ocurre. Es muy duro que tus padres estén amenazados de muerto, no es agradable. En esa amenaza aparece el bulo de que los responsables de las residencias éramos nosotros. Da igual que eso no sea así. Si tú tienes un programa de televisión donde puedes repetir mentiras y mentiras se genera el caldo de cultivo del odio y la violencia. La clave es la judialización de las amenazas y también una respuesta democrática y cívica. Una mentira no tiene el mismo valor que la verdad", ha señalado.

El exvicepresidente del Gobierno cree que las amenazas que reciben no van en el sueldo y reconoce que "es inevitable pensar" en dejar la política por ello, pero que ellos tienen "una responsabilidad y un sacrificio" como representantes públicos. "Lo hacen para que no hagamos política y meter miedo a la gente. Es una obligación democrática resistir. No va en el sueldo que se normalice que te definan como una rata o que pongan carteles en el Metro imitando los carteles de la Alemania nazi, pero hay que hacerles frente", ha aseverado.

Iglesias cree que lo que está ocurriendo porque "están cerca de conseguir" un cambio en la Comunidad de Madrid tras 26 años de gobiernos del PP. "Ayer los de Vox decían que no entrarían en el Gobierno del PP. Eso es que están coordinados los equipos de campaña de PP y Vox para tratar de no movilizarnos. Evidentemente, ¿cómo van a decir el mensaje que no le interesa a Ayuso y la gente se dé cuenta que puede haber fascistas en la consejería de Educación imponiendo pines parentales?. Mi tarea es contribuir a ganar y aportar experiencia de Gobierno", ha dicho.

El aspirante de la formación morada ha insistido en que estas elecciones "van de fascismo o democracia y conseguir una sanidad, una educación y unos servicios públicos mejores y para que los derechos de la mayoría no se terminen convirtiendo en privilegios de una minoría". Y ha vuelto a criticar a los medios de comunicación que a su juicio "blanquean" a la ultraderecha.

LA DERECHA TIENE "UN DESPRECIO ABSOLUTO POR LA VERDAD"

El candidato de Unidas Podemos también se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas hoy por la candidata del PP a revalidar la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, acusándoles de "coquetea con la violencia" o las de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que en una radio ha afirmado que en esta campaña "el elemento diferenciador que introduce la violencia es Pablo Iglesias".

"Entonces la culpable de la violación en la mujer que lleva minifalda o que el responsable de que te llamen rata, que reciban las cartas con balas o que tu padre reciba amenazas de muerte eres tú. Que tienes que cambiar de escuela infantil a tus hijos porque les acosa un periodista de 'OKDiario' y el responsable eres tú. Tienen un desprecio absoluta por una mínima verdad", les ha respondido.

Pablo Iglesias también ha criticado el concepto que ha utilizado Ayuso en esta campaña. "La libertad no es poder tomar una caña, no encontrarte con un pareja, sino que puedas ir en una escuela pública para ir a una universidad decentes aunque tus abuelos fueran analfabetos; si te tienen que trasplantar un riñón y no te piden la cuenta bancaria como en Estados Unidos. Esa es la libertad y la bases materiales de la democracia. Lo que le están haciendo a la democracia española no tiene nombre", ha concluido en la entrevista.