Ignacio Fernández Lozano, del Puerta de Hierro Majadahonda, presidente de la Sociedad Española de Cardiología

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Fernández Lozano, cardiólogo especialista en electrofisiología y jefe de la Sección de Arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), cargo que ocupará durante los próximos dos años.

Su actividad profesional se centra en temas como la prevención de la muerte súbita, la terapia de resincronización cardiaca y las técnicas de ablación, ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Además de profesor asociado de cardiología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha sido presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la SEC (2009- 2012), secretario general de la Sociedad (2015-2017) y presidente del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERP).

Cuenta con una importante trayectoria en investigación, con más de 50 publicaciones en revistas internacionales y más de 75 en revistas nacionales. Asimismo, ha participado en más de 100 ponencias y presentado más de 250 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y es investigador principal o asociado en más de 40 ensayos clínicos.

El nuevo Comité Ejecutivo de la SEC, con Ignacio Fernández Lozano al frente, tiene por delante varios retos y proyectos como la consolidación de proyectos institucionales y estratégicos de la Sociedad, la modernización de la organización y el gobierno interno de la SEC, la mejora de la atención a la parada cardiaca extrahospitalaria o la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica cardiológica.

Desde su nuevo cargo como presidente de la Sociedad Española de Cardiología, trabajará también para fomentar el humanismo médico en la asistencia clínica cardiológica y en el impulso de la promoción de actividad física personalizada, desarrollando recomendaciones y estrategias accesibles, adaptadas y efectivas que puedan aplicarse a la mayoría de los pacientes con cardiopatía, con la intención de conseguir cambios sostenidos en el estilo de vida.

"Todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión por poder contribuir a la construcción de una institución más moderna e innovadora y comprometida con la salud cardiovascular de toda la sociedad. Tenemos mucho trabajo por delante pero el reto es estimulante", ha destacado.