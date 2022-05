Ignacio González cree que "no deja de ser curioso que habiendo miles de detectives" aparezca de nuevo Julio Gutiez

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, cree que "no deja de ser curioso que, habiendo miles de detectives", aparezca de nuevo la agencia Mira y Julio Gutiez en torno al presunto seguimiento a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

En la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje con recursos municipales a Ayuso, el expresidente, que ha llegado a la comisión junto a su hermana, ha subrayado que es "deleznable" que se haya pretendido espiar a alguien porque para él "es una práctica delictiva que atenta contra los derechos fundamentales y supone un riesgo para el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho".

En la comisión, González ha aseverado que nunca supo ni le cabía en la cabeza que el espionaje podía ser un "sistema de funcionamiento". "Hasta que lo pude constatar personalmente", ha manifestado.

"Me consta que hay personas de otros partidos, en concreto del PSOE, que han sido víctimas de espionaje", ha declarado, antes de citar al socialista Joaquín Almunia. "No soy el único que los he sufrido. He sido sufridor de estos espionajes hasta en cinco ocasiones", ha relatado González, ahora ya exmilitante del PP.

IGNACIO GONZÁLEZ AL PP: "NO VENGO A HABLAR DE MI LIBRO"

Con una extensa documentación que ha aportado a la comisión, González ha negado al PP que haya acudido a 'hablar de su libro'. "No vengo a hablar de mi libro", ha contestado al portavoz en la comisión del partido en el que militaba.

El expresidente ha detallado que el primero de los espionajes sufridos se produjo en 2009 durante una visita institucional a Colombia. "Por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso aparece una entrevista del detective, donde reconoce que él intervino en una investigación sobre mi persona en relación al Canal de Isabel II en Colombia", ha concretado.

También ha hecho mención a un presunto espionaje auspiciado por el entorno de su excompañero Francisco Granados y otro relacionado con su ático en Marbella. "Está en Estepona pero luce más Marbella", ha ironizado.

González se ha referido durante su intervención a las actuaciones del excomisario Villarejo y que son dos las empresas que contrataron los espionajes que sufrió, una inmobiliaria y otra de servicios logísticos.