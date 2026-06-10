El impacto de la visita del Papa se traduce en 74 millones en la ciudad de Madrid, con una ocupación hotelera del 81,8%

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta comparecencia informativa, ofrecida por el alcalde de Madrid- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El impacto de la visita se traduce en aproximadamente 74 millones de euros en Madrid, aunque aún no son cifras definitivas, con una ocupación media hotelera del 81,8% y una potente proyección internacional de la mano de los más de 2.300 periodistas acreditados tanto de España como procedentes del extranjero, ha cuantificado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles.

Almeida ha repetido incontables veces la palabra "gracias" en su comparecencia porque la ciudadanía y los "grandísimos servicios públicos" han conseguido dar la imagen en el mundo de "ciudad modélica que ha sabido asumir un reto sin precedentes de la mejor manera posible".

"Ha sido un éxito sin precedentes a la altura de un acontecimiento sin precedentes del que nos podemos sentir orgullosos como ciudad. Madrid siempre responde, Madrid siempre está ahí", ha aplaudido.

Ya con el Papa en Barcelona, el alcalde madrileño ha trasladado a la prensa que ha podido seguir la vigilia en el estadio de Montjuic y le "encantó" porque se abordaron cuestiones "muy valientes", para hacer un llamamiento a no hacer comparaciones.

BARCELONA

"Creo que no tenemos ni que compararnos ni tenemos que competir. No es una cuestión de si en Madrid se hace una cosa o en Barcelona se hace otra. La vigilia en Madrid fue extraordinaria y a mí me gustó muchísimo la vigilia que hubo ayer en Barcelona, que también se está volcando con la visita del Santo Padre", ha manifestado.

Por las protestas en la ciudad catalana, Almeida ha opinado que "siempre hay personas que tienen que incordiar", para pedir que la sociedad no se fije tanto en ellos cuando "Barcelona y la inmensa mayoría de la sociedad catalana también está con la visita del Santo Padre".

MADRID EN REDES SOCIALES

Si han sido más de 2.300 los periodistas acreditados, la visita del Papa ha tenido un mayor eco de la mano de las redes sociales. Las publicaciones del Consistorio madrileño han alcanzado los 5 millones de impactos, ha cifrado el Ayuntamiento.

Entre ellos destaca el cerca de medio millón de la entrega de la Llave de Oro al Pontífice por parte del alcalde en el Palacio de Cibeles en la mañana del domingo, antes de la celebración de la eucaristía.

Además madrileños y visitantes han podido disfrutar de la plantación de 99.000 flores blancas y amarillas, los colores del Vaticano, en varios enclaves de la ciudad, junto a los trece conjuntos de letras gigantes con el nombre de León XIV en siete puntos --los jardines de Sabatini, la plaza de España, la plaza de Oriente, el Retiro, Atocha, Felipe II y San Juan de la Cruz--, sumado a una treintena de pirámides y macetones ornamentales.

MADRID "ALGÚN DÍA" ACOGERÁ UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

Pero Madrid no se para. Almeida ha recordado que "en apenas dos semanas se celebrará el Orgullo, una de las citas señaladas en Madrid". Ya en septiembre la ciudad acogerá "un evento que no viene desde hace 40 años, la Fórmula 1".

Será el mismo mes elegido por Shakira para sus conciertos/residencias. En noviembre será el turno de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, todo "un reto logístico importante para la ciudad".

Preguntado si son las bases para organizar unos Juegos Olímpicos, el alcalde ha reiterado que Madrid "algún día los celebrará". Almeida está convencido de que "algún día el Comité Olímpico Internacional (COI) pedirá a Madrid que los celebre".