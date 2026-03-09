La implantación del SER en Comillas se traduce en que buscar aparcamiento pasa de casi 20 minutos a los 7 actuales

Archivo - Varios coches aparcados en la nueva zona SER en el barrio de Comillas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La puesta en funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el barrio de Comillas, en Carabanchel, se ha traducido en, entre otras variables, que buscar aparcamiento haya pasado de los 19,30 minutos a los 7,13 actuales.

Así lo recoge el estudio promovido por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, para evaluar el impacto real de la implantación del SER en una zona concreta de la ciudad. Para ello se han comparado parámetros definidos antes de la implantación de la medida, concretamente en abril de 2025, dos y meses y medio antes de su entrada en vigor, y después de ella, en en octubre.

Fue en julio cuando se estrenaban los parquímetros en este barrio de Carabanchel tras recibir el apoyo mayoritario de la vecindad y de la Junta de Distrito: está en funcionamiento con un total de 2.186 plazas, la inmensa mayoría (2.076) para los residentes de la zona y 110 de ellas, de color azul, reservadas para el aparcamiento de rotación en el barrio.

Ahora el estudio confirma que la activación del SER ha significado una mejora en la movilidad del barrio, la reducción del tiempo necesario para estacionar y menores niveles de ruido y contaminación.

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y ROTACIÓN

Por ejemplo, con el SER se ha constatado un 19% de aumento en la disponibilidad de ocupación en la vía pública al pasar de un promedio de un 87% en abril al 70% en octubre. Antes de la implantación del SER, el promedio de ocupación en la mañana era del 82% en las plazas en superficie del barrio de Comillas, mientras que en la tarde y en la noche alcanzaba el 89%. Tras la activación del SER, el promedio de ocupación se redujo al 67% por las mañanas, al 60% por las tardes y al 84% por las noches.

También se registra una mayor rotación de vehículos ya que, en las 696 plazas analizadas, estacionaron 1.508 vehículos en abril y 1.708 en octubre. Eso supone un incremento del 13% en el número de vehículos estacionados en el mismo espacio y tiempo. Además la estancia media de cada vehículo también se ha reducido un 20%, desde las 2,57 horas registradas en abril a las 2,23 horas de octubre.

En cuanto a la carga y descarga, la ocupación promedio de las plazas ha caído un 61%, del 52% previo a la implantación del SER al 20% registrado una vez puesto en marcha el servicio. Esto supone una mayor disponibilidad de las plazas de carga y descarga, una mejora del tráfico y la reducción de la infracción.

CAE EL NÚMERO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

El análisis de la ilegalidad en el estacionamiento lleva a la conclusión de una reducción del 85%, con efectos derivados en la mejora del tráfico y de la seguridad vial. El promedio de vehículos estacionados de forma irregular antes de la activación de las zonas verde y azul era de 297 a la semana. Esa cifra se redujo en octubre hasta los 45.

Sobre la contaminación acústica, el informe es claro: al medirse la intensidad del ruido percibido por el oído humano en nueve puntos del barrio de Comillas el resultado ha sido la reducción de un 21% en el nivel promedio de presión sonora.

LA VELOCIDAD AUMENTA UN 7%

Como consecuencia de algunas de estas variables, el tránsito de vehículos en el barrio se ha reducido un 4% y la velocidad media ha aumentado un 7%. Para eso se analizó el tránsito diario de vehículos y la velocidad media en dos carriles por sentido de la calle Antonio López, a la altura de los números 42 y 43.

En el caso de las mediciones realizadas junto al número 42 destaca que en abril se registró una media de 6.239 vehículos al día, cifra que se redujo en octubre hasta los 6.025. En el punto situado en el número 43, la reducción fue aún mayor, de 7.974 vehículos diarios antes de la implantación del SER a los 7.652 registrados tras la entrada en vigor del servicio.

La velocidad ha pasado de los 14,76 km/h a los 15,73 km/h, lo que se traduce en menor tráfico de agitación y mayor fluidez en la circulación rodada.

Y además el ahorro de tiempo en la búsqueda de aparcamiento ha implicado una reducción del 67% de óxidos de nitrógeno (NOx), en concreto de 2.737 gramos de NOx menos al día.

La de Comillas ha sido una de las últimas ampliaciones del SER realizadas por el Ayuntamiento de Madrid y que ha hecho posible la reciente creación de más de 41.000 plazas en 17 barrios de cinco distritos (Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Latina, Carabanchel y Usera).