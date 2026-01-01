Un impulso a la industria regional en 2026: nuevo plan, el doble de ayudas y distritos especializados

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, el presidente de Velatia, Javier Ormazábal, el alcalde de Loeches, Antonio Theodori y el CEO de Ormazábal, Jorge González, durante la visita a la planta de Ormazabal Transform - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la industria de la Comunidad de Madrid será impulsado este 2026 con la presentación de un nuevo plan "ambicioso" hasta 2030; el doble de ayudas para mejorar la competitividad y la puesta en marcha de dos distritos especializados en el Norte y el Sur y Corredor de Henares.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene previsto presentar próximamente el nuevo Plan Industrial, una estrategia conjunta de todo el Ejecutivo autonómico orientado a la modernización y al aumento de la competitividad del tejido productivo madrileño.

El objetivo de esta iniciativa será impulsar la formación y capacitación profesional de sus trabajadores, la transformación digital y la eficiencia energética del sector, adaptándose a los restos de su realidad actual y futura.

Por otro lado, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2026 duplican la inversión en ayudas a la industria para fomentar su competitividad, pasando de los 18 millones de euros de las últimas cuentas hasta los 38,8 millones.

Esta cantidad crece 20,8 millones respecto al pasado ejercicio para fortalecer el tejido empresarial madrileño en áreas como biofarma, aeroespacial o logística y transporte, todas ellas con un altísimo valor añadido y capacidad para atraer nuevos negocios y generar empleo estable y muy cualificado.

Las ayudas se engloban en el plan que supondrá un esfuerzo conjunto de todas las consejerías para reforzar un sector que representa un 9,1% de la economía regional y da trabajo a más de 300.000 madrileños.

DISTRITOS ESPECIALIZADOS

Además, tal y como avanzó en octubre la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, los dos distritos industriales especializados de la región estarán funcionando este año. Ofrecerán a las empresas asesoramiento para invertir y les ayudarán en la simplificación de trámites para crear negocios que contribuyan a un crecimiento económico competitivo.

La creación de estos polos especializados fue uno de los anuncios de la presidenta madrileña en el Debate del Estado de la Región. La finalidad es impulsar la especialización territorial y evolucionar la atención, prestación de servicios y facilidades que ofrece el sector público a las empresas para la atracción de nuevos inversores.

Esta nueva figura, inspirada en la experiencia de otros países como Italia, con el triángulo Venecia-Florencia-Ancona, o Alemania, con el área de Billbrook-Rothenburgsort en Hamburgo, servirá para llevar a cabo iniciativas para atraer inversiones, formar talento local o compartir redes de colaboración y asesoramiento entre las compañías localizadas en cada zona.

Los dos primeros distritos que se van a desarrollar tendrán una inversión de 200.000 euros anuales y serán el Norte, centrado en los sectores biofarma y aeroespacial, y se ubicarán en los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos; y el del Sur y Corredor del Henares agrupará logística, transporte, aeronáutica y defensa en Alcalá de Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro. La Comunidad empezará con dos y espera extenderlos si funcionan.

Se articulará a través de convenios de colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones empresariales de cada distrito, en los que se definirá el alcance de las diferentes acciones, como la bonificación de impuestos locales, el apoyo a la internacionalización de las compañías o la transferencia tecnológica entre las diferentes organizaciones para favorecer la innovación y el aprendizaje.