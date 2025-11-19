Un incendio en un garaje de Colmenar Viejo obliga a desalojar a 150 personas

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta diez dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que acudir en la madrugada de este miércoles a un garaje de la localidad de Colmenar Viejo para extinguir un incendio en un garaje que ha obligado a desalojar a 150 personas, seis de las cuales han tenido que ser atendidas por el SUMMA 112, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

"Cuando los bomberos de la Comunidad de Madrid han llegado hasta el lugar del suceso, se han esforzado en procurar confinar el incendio en los dos turismos que ya estaban siendo afectados y que no se propagara al resto de los vehículos que estaban en esta planta -2 del garaje, cosa que han conseguido", ha precisado Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El garaje, ubicado en el número 6 de la calle Talgo, sirve a siete edificios de 16 viviendas cada uno, con lo que ha sido preciso desalojar las 112. En consecuencia, "unas 150 personas han aguardado en la calle, muchas de ellas en los vehículos, dentro de los propios vehículos que estaban fuera del garaje y los vehículos también de Emergencias para evitar el intenso frío que hacía durante la noche", ha explicado.

Tras extinguir las llamas y comprobar que "no existía ningún tipo de concentración de humo y que no existía peligro" en las viviendas, los residentes han sido realojados "poco a poco" con la ayuda de los Bomberos, según ha señalado Chivite.

Al lugar de los hechos han acudido también cinco unidades del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, que han atendido a seis personas: "cinco por intoxicación leve por inhalación de humo y una sexta por una descompensación del índice de glucemia", según ha indicado el portavoz de Emergencias, que ha señalado que todas ellas han sido dadas de alta en el lugar.