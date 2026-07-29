Un bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, en los alrededores del Pantano de San Juan, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias.

Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.

Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid. Todos ellos se han centrado en revisión del perímetro y en la extinción de los puntos calientes.