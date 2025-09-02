Un incendio de una vaguada en la Cañada Real se salda con dos hectáreas afectadas

Un bombero de la Comunidad de Madrid sujeta una manguera para extinguir un incendio, a 19 de agosto de 2025, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en una vaguada y que amenazaba a dos líneas de naves paralelas en la Cañada Real se ha saldado con una estimación de dos hectáreas afectadas.

Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego se ha desatado a las 17 horas en una zona central del pasto y la vegetación de una vaguada que atraviesa esta zona. No se han producido daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado 5 dotaciones de Bomberos Madrid y 2 de la Comunidad de Madrid, una de ellas un helicóptero. En la intervención también se han empleado drones de Policía Municipal para observar la evolución de las llamas y confirmar las hectáreas afectadas.