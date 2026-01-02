Un incendio en una vivienda obliga a evacuar a once personas de un edificio en Leganés

Operativos de SUMMA 112 y de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados ante el incendio de una vivienda en Leganés - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ocurrido en la noche de este jueves ha calcinado por completo una habitación en una vivienda del número 26 de la calle Doctor Martín Vegue, en Leganés, y ha obligado a evacuar a once personas, mientras que cuatro han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación leve de humo.

Según han comunicado fuentes del 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, los Bomberos de la autonomía han tenido que evacuar a cuatro personas del domicilio en cuestión y a otras siete de la planta superior del edificio.

Al lugar de los hechos se ha desplazado también el SUMMA 112, que ha atendido a siete personas, entre las que dos hombres y dos mujeres han tenido que ser trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo, el cual habría inundado el hueco de la escalera al quedar abierta la puerta de la vivienda afectada.