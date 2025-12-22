Incineradora de Valdemingómez cerrará en 2035, al cumplir el objetivo del 10%, y ya hay informe favorable de continuidad

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La planta de incineración de Las Lomas, en el parque tecnológico de Valdemingómez, podría cerrar en 2035, cuando se cumplan los objetivos del 10% de vertidos, y la continuidad del contrato de explotación actual tiene ya informe favorable de asesoría jurídica, un proceso que concluirá con el decreto del área, ha informado el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha exigido en el Pleno de Cibeles "la paralización inmediatamente del funcionamiento de la incineradora de Las Lomas cuando faltan "solo nueve días, hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el contrato de explotación". Su propuesta ha recibido el 'no' de PP y Vox, sólo apoyada por el PSOE.

Este contrato, ha remarcado Nieto, "es improrrogable, como se especificó en su día en los pliegos". "A pesar de que la fecha estaba marcada en rojo en su calendario nos encontramos con que no han sacado a tiempo la licitación y desde el 1 de enero la planta con su incineradora estará sin contrato de explotación", ha advertido Nieto, que ha definido esta instalación como "obsoleta y peligrosa".

A lo que ha unido que no es la primera vez que les caduca sino que "es la segunda vez que les pasa desde que gobiernan esta ciudad" porque "la incineradora ya estuvo funcionando sin contrato dos años, entre 2020 y 2022, cuando el Gobierno de Ahora Madrid les dejó aprobada una estrategia de residuos que recogía una hoja de ruta orientada hacia una reducción paulatina de residuos que, de haberse llevado a cabo, hubiera permitido el cierre ordenado de la planta en 2025".

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha contestado a la izquierda que "en cuatro años de gobierno no sólo no cerraron la incineradora sino que batieron los datos de incineración en Madrid porque sólo el primer año pasaron de 272.000 toneladas a 316.000, un 16% más".

"El máximo que se ha incinerado en Madrid fue durante el cuarto año de su gobierno, es decir, incineraban ustedes 140 toneladas más al día", ha apostillado el 'popular', que ha acusado a la izquierda de hacer "demagogia".

A lo que ha unido que es "mentira" que el contrato sea improrrogable. "Tiene una orden de continuidad basada en el artículo 288 de la ley de contratos del sector público, que dice y que en caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que formalice el nuevo contrato".

Martínez Páramo ha informado de que esta orden de continuidad "tiene ya el informe favorable de asesoría jurídica y concluirá su proceso con el decreto del área de Gobierno". Y en cuanto a que la planta estuviera dos años sin contrato, el concejal ha replicado que la izquierda en el Gobierno "no iniciaron el expediente de la planta, no hicieron absolutamente nada".