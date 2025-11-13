La Infanta Elena y Almeida inauguran el Rastrillo de Nuevo Futuro, en el Palacio de Cibeles hasta el domingo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Elena y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han inaugurado el 54 Rastrillo de Nuevo Futuro, en la Galería de Cristal en el Palacio de Cibeles hasta el domingo, ha informado la organización en un comunicado.

El Rastrillo de Nuevo Futuro se presenta como "una cita emblemática que combina tradición, solidaridad y compromiso con la infancia más vulnerable". A la inauguración han asistido la presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz; la vicepresidenta, María José Ferrari Sánchez, y la vocal Simoneta Gómez-Acebo.

Por tercer año consecutivo, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acoge este encuentro solidario, con una treintena de puestos de decoración, antigüedades, moda, complementos, libros y gastronomía abiertos al público hasta el domingo de 11 a 22 horas. "Cada compra, cada voluntario y cada visitante contribuye a ofrecer a niños, niñas y jóvenes una oportunidad real de construir un futuro digno", ha explicado la presidenta.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los hogares de protección y emancipación de Nuevo Futuro en Madrid, donde la entidad ofrece atención integral a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Desde su creación en 1968, Nuevo Futuro ha abierto más de 240 hogares y centros en España y en el extranjero y ha acompañado a más de 29.000 menores y jóvenes en su desarrollo personal, educativo y emocional. Más de 4.000 personas han colaborado con la entidad a lo largo de su historia.