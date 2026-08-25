La inflación industrial en la Comunidad de Madrid sube un 8,5% en julio frente al 9,2% nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). La cementera, propiedad de Cementos Portland Valderrivas, inició su actividad en el año 1972 como expansión de la fábrica de Vicálvaro existente desd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en la Comunidad de Madrid subieron un 8,5% en julio en relación al mismo mes de 2025, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 9,2%.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, los precios industriales acumulan un incremento del 9,9% en la región madrileña.

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación con respecto al mes anterior son: del 2,1% para los bienes de consumo --3,8% para los duraderos y del 2% para los no duraderos--, del 1,3% para los bienes de equipo, del 3,5% para los bienes intermedios y del 15,4% para la energía.

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 9,2% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.