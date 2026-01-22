Inma Sanz afirma que "las víctimas merecen saber lo ocurrido" y que el tren "dista de estar en su mejor momento"

Trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, ha afirmado que las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz "merecen saber lo que ahí ha ocurrido y llegar hasta el final", para añadir que la situación del tren en España "dista mucho de ser el mejor momento de su historia".

"Hay cuestiones que inevitablemente van a tener que aclarar el Ministerio de Transporte y los responsables del Gobierno de España respecto a ese accidente y la situación que ahí se ha producido, respecto a ese posible fallo en la vía, a esas posibles causas del accidente. Es pronto para saber exactamente qué es lo que ahí ha ocurrido pero la situación del ferrocarril en España dista mucho de ser el mejor momento de su historia", ha declarado la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Sanz se ha referido a "la cantidad de averías y de situaciones de riesgo que se han producido incluso en Madrid", como el descarrilamiento de un Cercanías en San Fernando de Henares o el accidente en el conocido como 'Túnel de La Risa'. Se unen a "las denuncias permanentes de los maquinistas por la situación de las vías", lo que denota que "es evidente que la situación de la red no es la mejor posible".

Desde el PP ha asegurado que van a seguir "manteniendo la oposición responsable" mientras se respeta el duelo y el luto de las víctimas "pero indudablemente llegará el momento de exigir responsabilidades".

En cuanto a la atención de las víctimas, Sanz ha recordado que aún no está cerrada la identificación de todas ellos y, en todo caso, el Ayuntamiento se pondrá a disposición de la Comunidad de Madrid para colaborar en todo lo que puedan, "como se hizo desde el primer momento". Tampoco ha olvidado dar el pésame a los allegados de las víctimas mortales "y el cariño a todas esas familias destrozadas de personas jóvenes, de todas las edades, a las que se les ha sesgado la vida en algo tan lamentable".