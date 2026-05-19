Inma Sanz defiende un Madrid "sin Koldos ni Jéssicas" y sí "esperanza" como "alternativa sana y poderosa al sanchismo"

La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) - ni jesicas

La vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid, Inmaculada Sanz, ha defendido que con los 'populares' en los gobiernos de la ciudad y de la región "no hay ni Koldos ni Jéssicas" y sí "esperanza" como "alternativa sana y poderosa al sanchismo".

En la jornada 'Claves del éxito de Madrid: ¿Por qué Madrid está de Moda?', organizada por el PP madrileño, la también vicealcaldesa de la capital ha trasladado que si tuviera que resumir en una palabra lo que hoy ofrece Madrid a España sería "esperanza".

"Esperanza porque el caso de Madrid demuestra dos cosas, que hay una alternativa sana y poderosa al sanchismo y que Pedro Sánchez no puede destruirlo todo. No ha podido con Madrid y no podrá finalmente con España. Madrid es la esperanza de un futuro próspero", ha defendido.

Además Madrid se encuentra "ante una oportunidad histórica" porque "siempre ha sido una ciudad y una región vibrante y alegre, también acogedora, pero es evidente que los últimos años ha dado un salto de calidad no sólo dentro de España sino también a escala global situándose definitivamente en esa red top de ciudades globales" con su capacidad de atraer y retener talento e inversión.

"Esta Comunidad y esta ciudad se han convertido en la locomotora económica de nuestro país y en un puntal a nivel europeo. El ejemplo de Madrid sirve para compartir el discurso cenizo depresivo de esa izquierda empobrecedora que estigmatiza la creación de la riqueza, que insulta a los emprendedores, que es incapaz de favorecer la prosperidad y que a lo que se dedica es a repartir la miseria, como ha hecho siempre el socialismo y el comunismo", ha declarado.

Además Madrid "es la esperanza de la liberación como vía hacia un futuro mejor". "Frente a una izquierda obsesionada con intervenir, con colonizar las instituciones y con controlar el sector privado, en Madrid no vemos a las empresas como enemigas sino como aliadas", ha defendido.

Madrid es "la esperanza también de una solución a la crisis de la vivienda" pero sin abordarlo desde "la ceguera ideológica de la izquierda,sino precisamente con todo lo contrario, con intentar incrementar la oferta, que es la manera de definitivamente salir de esta crisis".

"Nosotros desbloqueamos desarrollos, aumentamos la edificabilidad, somos la región y la ciudad que más vivienda pública construye en España, con mucha diferencia. Por lo tanto, si hay un lugar donde se puede ver el final a esta crisis de la vivienda, también es nuestra región", ha apostillado.

Y Madrid "es la esperanza de unidad y de solidaridad" porque "aquí no se deja nadie atrás, se apoya a las familias que lo necesitan, pero no para hacerlas dependientes de las ayudas, sino para ofrecerles autonomía y nuevas oportunidades".

Inma Sanz tiene claro que "el éxito de Madrid no es una moda, está aquí para quedarse" de la mano de "un liderazgo imbatible" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Imaginad además lo que conseguiríamos cuando estemos en La Moncloa, simplemente que no nos ponga palos en las ruedas", ha arengado haciendo mención al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.