Inspección insta a Metro a revisar junto a sindicatos evaluaciones de riesgo por Covid y la empresa dice que ya lo hace

Inspección insta a Metro a revisar la evaluación de riesgos a empleados y lo haga consultando a sindicatos

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha instado a Metro de Madrid a acometer una revisión de la evaluación de los riesgos biológicos relacionados con el coronavirus por grupos de riesgo existentes en función de cada puesto de trabajo, así como las medidas organizativas y de protección que se deben adoptar para evitar contagios entre los trabajadores.

Asimismo, estipula que esa revisión deberá realizarse con la "participación y consulta" de los representantes de los trabajadores, adoptando "las medidas necesarias" para que los empleados "puedan

ejercer los derechos de participación", teniendo en cuenta "la grave situación de crisis sanitaria" existente y la urgencia de las medidas a adoptar.

Así consta en un requerimiento de la Inspección de Trabajo, fechado el 12 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, en relación al escrito remitido por el Sindicato Solidaridad Obrera, en el que indica que esa revisión de evaluación de riesgos debe acometerse en un plazo de diez días.

Al respecto, desde el suburbano aseguran a Europa Press que recibieron ayer lunes dicho requerimiento y que responderán formalmente al mismo.

No obstante, desde el suburbano recuerdan que mantiene reuniones con los sindicatos "constantemente" donde se debaten las medidas a adoptar, y da cuenta de cada toma de decisiones que se está llevando a cabo en relación con el Covid-19.

En consecuencia, subrayan que los representantes de los trabajadores están siendo informados "continuamente" tanto del estado de salud de los empleados como de las diferentes medidas que Metro lleva a cabo siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias para preservar la seguridad de empleados y viajeros.

Por otro lado y en base al análisis de la documentación remitida por Metro de Madrid, la Inspección concluye que Metro de Madrid está informando a los delegados de prevención y haciendo referencia con unas evaluaciones de riesgos que están realizadas en base a criterios operativos que orientan la propia actividad inspectora.

En consecuencia, pide a Metro de que en sus informes y evaluaciones que efectúe se realicen en base a disposiciones de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa, "no pudiendo realizarse o basarse en criterios operativos o informes internos de la Inspección que no le son aplicables, y que no pueden ser invocados por los empresarios para justificar el cumplimiento de sus actuaciones".

Actualmente, Metro de Madrid tiene un total de 179 trabajadores contagiados de Covid-19, incluidos tres empleados compañeros fallecidos, que suponen el 2,5 por ciento de la plantilla.

Un portavoz de Metro explicó recientemente que la empresa está llevando a cabo todas "las medidas necesarias" para la protección de sus trabajadores, de acuerdo con lo que establecen las autoridades sanitarias. Entre esas medidas incluyen desde ayer el reparto de 1.500 mascarillas diarias.

Además, siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias, el suburbano mantiene a otros 418 trabajadores en sus domicilios en observación por tener síntomas compatibles con la enfermedad o por presunto contacto directo con positivos.

Alrededor de unos 400 empleados, que son especialmente sensibles por otro tipo de patologías que padecen, se encuentran en aislamiento o con baja laboral de la Seguridad Social. A este número se suman los trabajadores de Metro mayores de 60 años (también alrededor de 400), conforme a lo establecido por las autoridades sanitarias.

De todo ello, Metro de Madrid asegura que "da cuenta a los sindicatos, quienes están siendo informados continuamente tanto del estado de salud de los empleados como de las diferentes medidas que la compañía lleva a cabo siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias para preservar la seguridad de empleados y viajeros".

Frente a esta visión varios sindicatos han reclamado más medidas de protección. Por ejemplo, este domingo CCOO exponía que, a fecha del 10 de abril, 1.627 empleados estabran afectados por el coronavirus entre los positivos, casos de cuarentena o colectivos en casa por ser población de riesgo, lo que equivale al 23 por ciento del total de la plantilla de Metro.

Además, el sindicato ha insistido en que la principal preocupación de los trabajadores es la "falta de los EPIS (equipos de protección individual) necesarios para prestar sus funciones" y la "multitud de desplazamientos que realizan diariamente".

Desde Solidaridad Obrera han apuntado que ha venido proponiendo medidas que "minimizaban claramente la exposición" pero asegura que son "sistemáticamente ignoradas". Al respecto, ha reclamado la apertura de los tornos y eliminar "posibles focos de contagio" como las máquinas de recarga de tarjetas de transporte, así como en los tornos de paso.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS Y LOS MEDIOS DESPLEGADOS

Al respecto, Metro de Madrid ha subrayado que está otorgando los medios de protección que establecen las autoridades sanitarias. A su vez, ha enfatizado que ha clausurado un total de 42 vestíbulos y 177 accesos de su red para minimizar riesgos entre sus empleados frente al coronavirus (Covid-19), que ya no tendrán que trabajar en estos espacios. Esta medida permite, también, "optimizar" recursos y adaptarlos a la nueva situación en tareas de limpieza, vigilancia o mantenimiento, entre otras.

Además, el suburbano adelantó el horario de cierre de su red de forma que el último servicio sale a las 24 horas frente a la 1.30 horas como es habitual.

También ha procedido a reducir el personal que trabaja en la red y está favoreciendo el teletrabajo para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus y una "mayor flexibilidad horaria" para la conciliación laboral y familiar en el caso de los empleados con responsabilidad sobre el cuidado directo de menores de 12 años, de personas con discapacidad o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razón de edad o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

A su vez, desde el pasado domingo 8 de marzo Metro de Madrid está aplicando medidas especiales de limpieza y desinfección en trenes e instalaciones.

Además, el suburbano ha puesto en marcha el sistema de apertura automática de puertas en todos los modelos de trenes en los que es posible (64% del total) para que los usuarios no tengan que tocar el dispositivo de apertura para acceder al tren. Por otro lado, en todas las estaciones de Metro se está manteniendo "siempre" una puerta abierta para el acceso y otra para la salida, evitando también que los usuarios tengan que tocar las puertas para entrar o salir de las estaciones.