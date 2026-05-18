Las inspecciones en plazas públicas de residencias de mayores de la región crecieron un 8% en 2025

Archivo - Imagen de recurso de la residencia y centro de día Las Vegas en Ciempozuelos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las inspecciones en plazas públicas de las residencias de la Comunidad de Madrid crecieron un 8% en 2025, según ha detallado este lunes el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez, en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea.

Durante su intervención, ha defendido que se están llevando a cabo incrementos de recursos en todo los ámbitos para "continuar avanzando en calidad de la atención, que es imprescindible, el control, la innovación y el aumento de la red".

"Por supuesto que hay margen de mejora, sin ningún conformismo. La inspección en la Comunidad de Madrid está dimensionada frente a todo el resto de las comunidades con mayor número de inspecciones a las plazas públicas. El año pasado crecieron un 8%", ha insistido.

Previamente, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha pedido mejorar la atención y la participación ciudadana tras alertar de que "a quien se atreva a quejarse" de las condiciones de los centros residenciales "van a ser expulsados".

"Podríamos hablar de hasta una docena de casos de los que se sabe gracias a trabajos imprescindibles como el que realizan las plataformas como Pladigmare. La atención no depende de un solo factor, sino de muchos que, en coordinación, deberían ser efectivos", ha subrayado.

Paredes ha cargado contra el Gobierno regional por "importarle poco" las ratios en las residencias o que las "mismas empresas las cumplan porque luego sus inspecciones son ineficaces e ineficientes". "Cuando la inspección se preavisa, ese día la dirección del centro mueve a las trabajadoras de una planta a otra, de una sala a otra, para que no se vea que hay ausencias y bajas laborales", ha censurado.

ACREDITACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS

El director general de Atención al Mayor y a la Dependencia ha contestado que los técnicos realizan hasta diez visitas anuales en las residencias de gestión indirecta y ha subrayado que "por supuesto" la Comunidad de Madrid "pone requerimientos, sanciones y demás".

"Desde este mes de noviembre todos los centros tienen que estar acreditados para poder prestar servicios en la reatención a la dependencia y se obligan unas ratios, unidades de convivencia y profesionales de referencia", ha apuntado.

En este sentido, Álvarez ha señalado que "cuentan" con las familias y las plataformas a través de los órganos de participación.

"Seguimos promoviendo la calidad, por supuesto que hay que mejorar todas las incidencias, hay que perseguirlas y corregirlas, pero evidentemente se está mejorando", ha zanjado.