Intervenidos 26 distintivos falsos de VTC que se vendían en un establecimiento público en Ciudad Lineal

Distintivos falsos de VTC que ha intervenido la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 26 distintivos falsos de VTC que se utilizaban para el transporte de personas y se vendían en un local abierto al público en Ciudad Lineal, con los que los implicados simulaban ser vehículos autorizados.

Según ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo municipal, los agentes de la comisaría de Coordinación Judicial y Apoyo Vial y Transportes han localizado estos distintivos, por los que dos personas han sido puestas a disposición judicial por un delito de falsedad documental.

La operación tuvo lugar el 12 de julio tras detectar el modus operando de los implicados, que pasaba por falsificar los distintivos de la Comunidad de Madrid para pasar desapercibidos ante los ciudadanos, taxistas u otros VTC. Simulaban ser vehículos autorizados que prestaban servicio de transporte de personal y se destapó al descubrir el punto de venta.