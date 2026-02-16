Intoxicadas leves dos personas por inhalación de humo en un incendio en su vivienda en Alcobendas

Bombero de la Comunidad de Madrid en un incendio en un ático en Alcobendas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado este lunes en una vivienda situada en la localidad de Alcobendas por el que dos personas han resultado intoxicadas de carácter leve por inhalación de humo.

Los hechos se han producido sobre las 8.30 horas en un ático ubicado en el número 4 de la travesía Huesca, hasta donde se han trasladado cuatro dotaciones de Bomberos del Cuerpo regional y dos mandos, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los bomberos se han encontrado un fuego "muy desarrollado" en la vivienda. Tras lograr apagarlo y ventilar la vivienda de humo, han comprobado que el domicilio ha quedado totalmente afectado.

Protección Civil de Alcobendas ha atendido a dos personas por inhalación leve de humo, si bien una de ellas ha tenido que ser trasladada al Hospital Infanta Sofía. En la vivienda había además dos gatos, uno de los cuales ha huido y el otro está desaparecido.