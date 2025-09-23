intu Xanadú acoge la 5ª Expo Flexicar de Vehículos de Ocasión con más de 500 coches seminuevos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú acoge la 5ª Expo Flexicar de Vehículos de Ocasión por la que durante cuatro días el parking exterior se convertirá en un gran escaparate con más de 500 coches seminuevos, además de ofertas y condiciones de financiación.

Según recoge el centro comercial en un comunicado, en el evento estarán disponibles vehículos de todas las marcas, carrocerías y motorizaciones, con una antigüedad inferior a cinco años.

"Cabe destacar la amplia gama de vehículos familiares, con opciones incluso de siete plazas para aquellos conductores que buscan soluciones de movilidad para el día a día o para las vacaciones", ha destacado.

Los amantes de los SUV también encontrarán una selección de unidades así como compactos urbanos de bajo consumo para quienes necesiten soluciones de movilidad y aparcamiento en la ciudad. Al igual que en la edición anterior, la movilidad sostenible seguirá siendo protagonista "gracias a algunos de los ejemplares de Flexicar Green, los concesionarios de la marca especializados en vehículos híbridos y eléctricos".

De este modo, los visitantes podrán encontrar coches con etiqueta ECO y Cero, y tendrán además la oportunidad de recibir asesoramiento especializado y personalizado en relación a la carga de los vehículos eléctricos y los cargadores disponibles en el mercado para instalar en el domicilio. La entrada a la exposición será completamente gratuita y podrá verse en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas en el parking exterior de intu Xanadú (cercano a la puerta 4).