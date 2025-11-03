intu Xanadú acogerá nuevas aperturas y remodelaciones para reforzar su oferta comercial y gastronómica

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú, en Arroyomolinos, acoge en la última parte del año nuevas aperturas y remodelaciones en sus espacios para reforzar su oferta comercial y gastronómica, según ha indicado en un comunicado.

Así, uno de los nuevos operadores que llegarán al centro será Orange, con un espacio en el que los clientes podrán probar su amplia oferta en telecomunicaciones y recibir asesoramiento sobre los servicios y productos que comercializa de las mejores marcas, entre smartphones, tablets, objetos conectados y accesorios.

Lacoste también abrirá una nueva tienda, en la que los visitantes podrán encontrar las últimas colecciones de moda para hombre, mujer y niños. Una marca icónica reconocida por su estilo deportivo, elegancia y su inconfundible logotipo del cocodrilo.

A la amplia oferta de establecimientos dedicados al sector de la belleza y el cuidado personal presente en intu Xanadú se suma la llegada de Yoyo Nails, el salón de manicura y pedicura especializado en el esculpido y mantenimiento de uñas naturales de gel, acrílicas o permanentes.

A las más de 220 tiendas que alberga intu Xanadú en su zona de retail, con una amplia oferta en gastronomía y ocio, se unirá además Liao Pastel, un espacio en el que el visitante podrá encontrar una carta repleta de dulces, combinando la repostería tradicional con un toque contemporáneo inspirado en la pastelería asiática.

Por último, otro de los operadores que llegará al centro comercial en los últimos meses será Pirate Golf, un mini golf tematizado e inspirado en el universo de los piratas dirigido para toda la familia.

ESPACIOS RENOVADOS

Además de las nuevas incorporaciones, destaca también la reapertura de tiendas emblemáticas como la marca de ropa de estilo norteamericano Hollister, la zapatería de mujer Marypaz, la tienda de ropa interior y de baño Calzedonia y el local de cocina mexicana Taco Bell, que regresan con una imagen renovada para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Gracias a estas remodelaciones, intu Xanadú suma en total más de 750 metros cuadrados de superficie reformada y más de un millón cien mil euros de inversión en obras.

Entre ellas también destaca la reapertura de la cadena de calzado y ropa deportiva Deichmann, que abrirá nuevamente sus puertas a primeros de diciembre con un cambio de imagen y una ampliación de espacio, pasando de 413 metros cuadrados a 586 metros cuadrados.

En un comunicado, intu Xanadú ha subrayado que estas incorporaciones, junto con las reformas en curso, reflejan su compromiso por ofrecer "una experiencia integral que combina moda, gastronomía y entretenimiento en un único espacio, consolidando su posición como referente comercial y de ocio en la región".