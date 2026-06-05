Intu Xanadú celebra una nueva jornada de plantación de árboles frutales por el Día Mundial del Medio Ambiente - INTU XANADÚ

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El complejo comercial intu Xanadú ha celebrado una nueva jornada de plantación de árboles frutales con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y por quinto año consecutivo a través del equipo de empleados 'GenteXana'.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Acción de Biodiversidad con el fin de contribuir "activamente" a la mejora del entorno natural y al fomento de ecosistemas "más resilientes" en el ámbito urbano, ha informado el centro en un comunicado.

El objetivo de intu Xanadú es impulsar soluciones que combinen "naturaleza y bienestar" y reforzar su papel como refugio climático para la comunidad. La elección de especies frutales contribuye de forma directa a la polinización, proporciona alimento a la fauna local, incrementa la diversidad biológica del entorno y mejora la calidad ambiental y paisajística.

Asimismo, este tipo de arbolado contribuye a la generación de sombra natural y a la mejora del microclima en los espacios exteriores, con instalaciones climatizadas y accesibles, junto a la presencia de fuentes, áreas de descanso, bookcrossing y zonas de coworking.

"Con este tipo de acciones, intu Xanadú continúa avanzando en su objetivo de crear un entorno más sostenible, integrando la naturaleza en sus espacios, reformando su compromiso con la comunidad y contribuyendo activamente a la adaptación frente a los retos climáticos", ha defendido el complejo comercial.