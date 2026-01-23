intu Xanadú cierra 2025 con un aumento del 4,4% en ventas y más de 12,5 millones de visitantes

Intu Xanadú consolida su posición como referente en el sector al crecer un 4,4% en ventas y superar los 12,5 millones de visitantes - INTU XANADÚ

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú ha cerrado el año 2025 con un aumento del 4,4% en sus ventas y más de 12,5 millones de visitantes en unas reformadas instalaciones de Arroyomolinos que han sumado más de 6.600 metros cuadrados de nueva superficie de alquiler, alcanzando 7,5 millones de euros de inversión total.

"El año 2025 ha sido muy positivo, no solo en cuanto a lo que concierne a nuestra actividad económica y comercial, sino que hemos logrado grandes avances en nuestra estrategia de ESG --Ambiental, Social y de Gobernanza--, y en ofrecer experiencias únicas y exclusivas a nuestras visitantes", ha destacado Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Un año en el que además la gestora española Rivoli Asset Management ha adquirido el 50% de intu Xanadú y se incorpora así a la propiedad del centro comercial junto a Nuveen, que mantiene el otro 50% del activo madrileño.

Durante el pasado año, el centro comercial ha sumado 6.600 metros cuadrados de nueva superficie de alquiler, alcanzando 7,5 millones de euros de inversión total, gracias a la llegada de nuevos operadores. "Nos enorgullece en este sentido ver como los operadores siguen apostando por intu Xanadú para abrir o reformar sus locales, y por contar sobre todo con la fidelidad y la buena experiencia que los usuarios dicen de nosotros tras su visita", ha destacado el gerente.

Además, por sus instalaciones han pasado más de 12,5 millones de visitantes. De media, pasan 2,6 horas en el centro y los sectores de compra más habituales siguen siendo moda con un 96%, restauración con un 90% y belleza, con un 73%, seguido de cine (48%), deporte (38%) y ocio (37%).

Desde el centro comercial también han subrayado que intu Xanadú se ha posicionado un año más en el puesto número uno en el ranking de centros comerciales de la Comunidad de Madrid gracias a las opiniones que los usuarios hacen en Tripadvisor y Google de su visita y experiencia al centro.

En cuanto al Net Promoter Score (NPS), el indicador que mide la probabilidad de que un cliente recomiende un producto o servicio, el destino madrileño se sitúa en un +77% (más de treinta puntos en comparación con la media del sector).

"Estos indicadores son resultado de la combinación de inversión, oferta y experiencias que intu Xanadú ofrece en su compromiso con el cliente", han destacado en un comunicado. Así, a las más de 220 tiendas que alberga se suman propuestas de ocio como Snozone, Atlantis Aquarium, Ilusiona o Cinexa Luxe.

De cara a este nuevo año 2026, intu Xanadú ha avanzado que seguirá trabajando para cumplir sus objetivos marcados en materia de ESG, y consolidar los hitos ya alcanzados durante el año pasado, como la inauguración del mayor parque de recargas de coches eléctricos de Iberia gracias a la alianza de Galp y BMW Group, o el reconocimiento a mejor edificio comercial en los BREEAM Awards en una gala celebrada en junio en Londres y que le convirtió en el primer centro comercial español en recibir este galardón.

Un mes después, en julio de 2025, obtuvo la certificación 'Residuo Cero' de AENOR, convirtiéndose en el primer centro comercial de la Comunidad de Madrid en alcanzar este reconocimiento que avala que más del 90% de los residuos generados en sus instalaciones son reciclados, evitando su destino a vertedero.

A ello se suma la obtención del sello 'Cálculo' de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) por el registro de su huella de carbono durante el ejercicio del 2024. El destino madrileño culmina así un año "histórico" en su hoja de ruta sostenible cuyas acciones forman parte de la estrategia 'Net Zero', ejecutada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica.

"En 2026, intu Xanadú continuará consolidando los estándares alcanzados con dos objetivos clave: Net Zero Carbon y Residuo Cero e iniciará los preparativos para renovar la certificación BREEAM In-USE en 2027", ha subrayado el gerente.