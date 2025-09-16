Intu Xanadu conmemora el Día Mundial del Alzheimer este domingo con una iniciativa para concienciar sobre la enfermedad

Archivo - intu Xanadú acoge una campaña para visibilizar y dar voz a los enfermos de Alzheimer - INTU XANADÚ - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intu Xanadú lanza por cuarto año consecutivo 'Imagínate quedarte en blanco y', una iniciativa impulsada por la empresa inmobiliaria CBRE en el marco del Día Mundial del Alzheimer que tendrá lugar el 21 de septiembre, y cuyo objetivo es visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre la enfermedad a los visitantes.

Según ha informado el centro comercial en un comunicado, el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, un grupo formado por enfermos, expertos y representantes de la Asociación Alois Alzheimer, AFA Alcorcón, visitarán Atlantis con un tour por este acuario interactivo del lugar.

Se pretende ofrecer planes de ocio que ayuden a mantener la mente activa y favorecer la estimulación cognitiva de estos pacientes. Además, bajo el lema 'Imagínate quedarte en blanco y', intu Xanadú pondrá en marcha además del 15 al 21 de septiembre una campaña visual en diferentes puntos del centro (aseos, ascensores, cajeros) con el objetivo de mostrar el papel que juega la memoria en el día a día.

De esta forma, los visitantes se irán encontrando carteles en blanco en los que podrán leer frases como 'Imagínate quedarte en blanco y no saber dónde estás', 'Imagínate quedarte en blanco y no reconocerte' o 'Imagínate quedarte en blanco y no recordar lo que has venido a preguntar'.

Serían lemas cuyo objetivo es impactar de manera visual a quien lo lee y concienciar sobre algunas de las dificultades que provoca el Alzheimer por culpa de la falta de memoria y el olvido.

Esta iniciativa se enmarca dentro de 'Compromiso intu Xanadú', un plan de acción puesto en marcha por el destino madrileño para generar un impacto positivo en la comunidad y contribuir al bienestar social a través de la colaboración y compromiso con las personas y organizaciones locales.

MÁS DE 220 TIENDAS EN INTU XANADÚ

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H& M, Mango, Scalpers y Apple.

Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de 'ágora by intu Xanadú', un espacio que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno que busca la comunidad de los asistentes. Cuenta con SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona.