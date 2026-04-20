intu Xanadú suma diez nuevas marcas en el primer trimestre del año para reforzar su oferta comercial

Intu Xanadú suma diez nuevas marcas en el primer trimestre del año para reforzar su oferta - INTU XANADÚ

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú ha sumado diez nuevas marcas en el primer trimestre de este año para reforzar su oferta comercial, como las firmas Bria, Ysabel Mora y Lacoste, la cadena de parafarmacias Medi-Market y Hype Burger en la zona de restauración.

Según ha informado el complejo comercial en un comunicado, entre las nuevas incorporaciones está Bria, la nueva firma de moda femenina del grupo Mayoral cuyas prendas de inspiración mediterránea combinan "funcionalidad, calidad y estética, equilibrando tendencia y atemporalidad".

Por su parte, la marca de lencería y baño Ysabel Mora ha elegido a intu Xanadú para abrir su primer establecimiento fuera de la Comunidad Valenciana con una propuesta que "combina comodidad, diseño actual y una atención especial a la calidad de tejidos y acabados".

La marca francesa Lacoste llega también a intu Xanadú con un espacio moderno para descubrir las últimas colecciones de moda para hombre, mujer y niño. Incluye sus clásicos polos y camisetas hasta prendas de abrigo, vestidos, calzados o bolsos.

A la llegada de estos operadores en la zona de retail, hay que sumar la llegada del grupo belga Medi-Market, con un amplio catálogo de productos y asesoramiento en una superficie superior a 400 metros cuadrados; y Hype, la cadena especializada en hamburguesas que ofrece además una gran variedad de entrantes y postres.

PRÓXIMAS APERTURAS

Asimismo, el complejo madrileño ha anunciado próximamente la apertura de OVS, la marca italiana de moda para hombre, mujer y niño cuya propuesta se basa en "un estilo contemporáneo y esencial", diseñado para quienes buscan las últimas tendencias.

Para los que buscan un plan gastronómico, Qiqihary Korean BBQ ofrecerá una experiencia participativa donde los comensales pueden cocinar en su propia mesa una selección de carnes, mariscos y verduras. También llegará Cotti Coffee, la tercera cadena de cafeterías a nivel mundial para servir un amplio surtido de bebidas, y Pirate Golf, un minigolf temático.

Finalmente, reabrirán Stradivarius y Rodilla tras un proceso de reforma de sus locales. Tras estos últimos movimientos entre aperturas y espacios reformados, intu Xanadú suma en total más de 3.520 metros cuadrados de nueva superficie alquilada y 4.127.000 euros de inversión.

Desde el complejo madrileño han destacado la reciente firma de operadores como la cadena de moda del Grupo Inditex Lefties , la firma de origen cordobés Silbon, la tienda especializada en Sneakers Courir, la marca de productos tecnológicos Xiaomi y el local de dónuts artesanales Odreams.