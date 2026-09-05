Investigan la muerte de un hombre tras caer desde la azotea de un edificio en Parla

Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un hombre de 33 años cuyo cuerpo ha sido localizado este sábado en el patio interior de un edificio de la localidad de Parla, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.40 horas, cuando se recibió un aviso al 112 alertando de la presencia de un varón inmóvil en el patio de un inmueble ubicado en la calle Fuente Arenosa. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Summa 112, aunque tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

Policía Científica y agentes del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre podría haberse precipitado desde la azotea del inmueble, aunque será la investigación la que determine las circunstancias de este suceso.